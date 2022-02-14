Три ключевых ошибки, которые совершают мужчины на первом свидании

В канун прекрасного праздника любви "Телеграф" решил дать советы мужчинам, как не облажаться на первом свидании. Секретами, что может пойти не так по мнению девушек и психологов поделилось издание Maxim.

Первое свидание — это, конечно, удовольствие либо для очень молодых, либо для очень беспокойных. Первое свидание – волнительный и трепетный момент. Особенно волнительный, ведь в первую встречу хочеться чтобы все было идеально и ничего не испортило этот момент. Но зачастую мужчины сами могут совершить ошибки, из-за которых свидание может закончится провально. Основные три ошибки на свидании:

1. Завышенные ожидания

Многие мужчины, решившись на такой безумный шаг, как свидание, ждут от него чудес (ну или хотя бы секса).

Мужчины проделывают всевозможные усилия над собой, выходят из своей зоны комфорта, покупают новые носки, или же просто одевают самые приличные, прокручивают в голове всевозможных темы для общения. Девушке может показаться, что они уже согласны быть "котиком" или "пупсиком", планировать свадьбу и растить совместных детей. Конечно же мужчина желает получить залуженное вознаграждения за свои старание и услышать приглашения переместится "ко мне".

Если же заветной искры не произошло и вы прощаетесь словами "как-нибудь созвонимся" — вы понимаете, что образ хорошего парня не сработал, цель не достигнута, это провал.

Психологи говорят, чтоб не расстраиваться от результатов первого свидания нужно четко понимать, что это событие дает отличную возможность понять, стоит ли продолжать общения. Если все сложилось и вы договорились о следующей встрече – поздравляем. Если оказалось, что вы друг другу не подходите – тоже неплохо, ведь вы приняли для себя решение.

Девушки говорят, что мужчины, которые на первом свидании ведет себя беспечно, давая понять, что решать, что будет дальше мы будем потом, привлекают их намного больше чем те, которые сразу строят серьезные планы.

2. Свидание перешло в автобиографическое телешоу

Первое свидание всегда похоже на интервью. Но если в моменты молчанки вы хотите разбавить тишину своими историями о родственников, декламацией своего родового древа, планами на далекое будущее, привычками твоей бывшей и рассказами о привычках своего кота, то ошибки не избежать. Если вы делаете это с целью чтоб узнать, подходите ли вы друг другу, то поверьте, это можно сделать в первые десять минут, а не делать оперу на два акта. Поверьте, для того чтобы понять будет ли у вас какое-то продолжение девушке не так важно то, о чем вы говорите она принимает решения на основании вашего внешнего вида и поведения во время разговора, а не на основе всей вашей родословной.

Психологи советуют, не рассказывать слишком много о себе, если вы особо болезненно переживаете отказы. Воздержитесь от углубления в свою биографию, если знаете, что расстроитесь в случае отказа девушки от продолжения рандеву.

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3. По секрету всему свету

Третья ошибка совершается мужчинами уже после свидания, в случае если оно прошло удачно. Вы уже начинаете строить планы, как будете делить ложе любви, понимая что эта девушка нравиться вам все больше и больше, особенно когда получаете откровенные фото дамы сердца. Вот тут-то и начинаются косяки. В восторге от того какой джек-пот вы выиграли, вы не можете этого скрывать, поэтому друзьям начинают лететь восторженные смс, о нереальной красавице, ну и, собственно, фрагменты самых выдающихся ее красот.

Конечно, фантазировать о будущем приятно, особенно видя успешные перспективы, но психологи не советуют делать это. Дело в том, что после этого вы сильно завысите ожидания от второго свидания, если, конечно, вы понравились девушке и она согласиться на него. В случае если свидание пройдет хорошо, но без желанного продолжения, вы уже не будете его считать таким успешным.

Ну и друзьям не стоит ничего болтать, до того момента, пока девушка сама не выразит желание перейти к более близким отношениям.

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