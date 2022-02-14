Три ключові помилки, які роблять чоловіки на першому побаченні

Напередодні прекрасного свята кохання "Телеграф" вирішив дати поради чоловікам, як не зганьбитись на першому побаченні. Секретами, що може піти не так, на думку дівчат і психологів, поділилося видання Maxim.

Перше побачення — це задоволення або для дуже молодих, або дуже неспокійних. Перше побачення – хвилюючий та трепетний момент. Особливо хвилюючий, адже в першу зустріч хочеться, щоб все було ідеально і нічого не зіпсувало цей момент. Але найчастіше чоловіки самі можуть припуститися помилок, через які побачення може закінчитися провально. Основні три помилки на побаченні:

1. Завищені очікування

Багато чоловіків, зважившись на такий шалений крок, як побачення, чекають від нього чудес (ну чи хоча б сексу).

Чоловіки роблять всілякі зусилля над собою, виходять зі своєї зони комфорту, купують нові шкарпетки, або ж просто одягають найпристойніші, прокручують у голові всілякі теми для спілкування. Дівчині може здатися, що вони вже згодні бути "котиком" або "пупсиком", планувати весілля та виховувати спільних дітей. Звичайно ж чоловік бажає отримати залужену винагороду за свої старання та почути запрошення продовжити побачення у іншому місці.

Якщо ж заповітної іскри не сталося і ви прощаєтеся словами "колись зідзвонимось" — ви розумієте, що образ хорошого хлопця не спрацював, ціль не досягнута, це провал.

Психологи кажуть, щоб не засмучуватися від результатів першого побачення треба чітко розуміти, що ця подія дає чудову можливість зрозуміти, чи варто продовжувати спілкування. Якщо все склалося, і ви домовилися про наступну зустріч – вітаємо. Якщо виявилося, що ви один одному не підходите — теж непогано, адже ви прийняли для себе рішення.

Дівчата кажуть, що чоловіки, які на першому побаченні поводяться безтурботно, даючи зрозуміти, що вирішувати, що буде далі ми будемо потім, приваблюють їх набагато більше, ніж ті, що одразу будують серйозні плани.

2. Побачення перейшло в автобіографічне телешоу

Перше побачення завжди схоже на інтерв’ю. Але якщо в моменти мовчанки ви хочете розбавити тишу своїми історіями про родичів, декламацію свого родового дерева, плани на далеке майбутнє, звичками своєї колишньої та розповіді про дикість свого кота, то помилки не уникнути. Якщо ви робите це з метою щоб дізнатися, чи підходете один одному, то повірте, це можна зробити в перші десять хвилин, а не розігрувати оперу на два акти. Для того щоб зрозуміти чи буде у вас якесь продовження дівчині не так важливо те, про що ви говорите вона приймає рішення на підставі вашого зовнішнього вигляду і поведінки під час розмови, а не на основі всього вашого родоводу.

Психологи радять не розповідати занадто багато про себе, якщо ви особливо болісно переживаєте відмови. Утримайтеся від заглиблення у свою біографію, якщо знаєте, що засмутитеся у разі відмови дівчини від продовження рандеву.

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3. По секрету всьому світу

Третя помилка відбувається з чоловіками вже після побачення, якщо воно пройшло успішно. Ви вже починаєте будувати плани, як ділитимете ложе кохання, розуміючи що ця дівчина подобається вам все більше і більше, особливо коли отримуєте відверті фото дами серця. Ось тут і починаються косяки. У захваті від того який джек-пот ви виграли, ви не можете цього приховувати, тому друзям починають летіти захоплені смс, про нереальну красуню, ну і, власне, фрагменти найвидатніших її красот.

Звичайно, фантазувати про майбутнє приємно, особливо бачачи успішні перспективи, але психологи не рекомендують робити це. Справа в тому, що після цього ви сильно завищите очікування від другого побачення, якщо, звичайно, ви сподобалися дівчині, і вона погодиться на нього. Якщо побачення пройде добре, але без бажаного продовження, ви вже не вважатимете його таким успішним.

Ну і друзям не варто нічого базікати, до того моменту, поки дівчина сама не виявить бажання перейти до більш близьких стосунків.

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