Сретение Господне 2022: самые сильные молитвы на счастье и удачу

Господи Иисусе Христе, Единородный Сыне и Слове Божий, древле во пророцех Виденный, якоже зерцалом в гаданий, в последок же дний сих плотию от Пресвятыя Девы Марии нетленно рожденный и в четыредесятный день сей во Святилище во Сретение всему миру от Тоя, яко Младенец руконосим, явленный и во объятиях праведнаго Симеона во спасение всем сущим от Адама носимый!

Коль преславно и пресветло Твое на руку Богоматери во храм Господень принесение и от святаго старца Божественное сретение Твое! Днесь небеса веселятся и радуется земля, яко видена быша шествия Твоя, Боже, шествия Бога нашего Царя, Иже во Святем. Древле Моисей восходит видети славу Твою, но не возможе увидити Лица Твоего, зане явил еси ему точию задняя Своя.

В пресветлый же день сей Сретения Твоего Ты явил еси Себе человеком во святилище, сияя неизреченным Светом Божества, да вкупе с Симеоном видят Тя лицем к лицу и руками да осяжут Тя, и восприемши во объятия своя, да познают Ти Бога во плоти пришедша.

Сего ради прославляем неизреченное снисхождение и велие человеколюбие Твое, яко пришествием Твоим даровал еси ныне небесную радость падшему древле роду человечу: Ты бо праведным судом Своим изгнал еси прародители наши из рая сладости в мир сей, ныне же помиловал еси нас и паки отверзл нам райския обители и обратил еси плач наш на радость, да падший Адам к тому уже да не стыдится Тебе за преслушание и да не будет скрыватися Лица Твоего, Тобою призываемый, яко Ты пришел еси ныне, да возьмеши на Себе грех его, да омыеши его Своею Кровию и да облечеши его нага суща в ризу спасения и одежду веселия и украсиши его, яко невесту красотою.

Нам же всем Божественное Твое Сретение воспоминающим, сподоби с мудрыми девами изыти на Сретение Твое, Небесному Жениху нашему, с горящими светильниками веры, любви и чистоты, да улицезрим очами веры Божественное Лице Твое, да восприимем Тя в душевныя объятия своя, и да понесем Тя в сердце своем во вся дни Живота своего, да будеши нам в Бога и мы в людие Твои.

В последний же и Страшный день Пришествия Твоего, егда вси святии изыдут на последнее и великое Сретение Твое на воздусе, сподоби и нам усрети Тя, да тако всегда с Господом будем. Слава Милосердию Твоему, Слава Царствию Твоему, Слава смотрению Твоему, Едине Человеколюбче, яко Твое есть Царство, и Сила, и Слава со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь