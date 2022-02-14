Сретение Господне 2022: самые сильные молитвы на счастье и удачу
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В Сретение христиане стараются посетить праздничное богослужение в церкви.
Во вторник, 15 февраля, православные христиане отмечают один и самых важных праздников, который входит в число двунадесятых — Сретение Господне. В этот день верующие посещают храмы, читают молитвы, и вспоминают знаменательное событие, а именно встречу в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном. Стоит отметить, что Сретение Господне стоит наравне с Рождеством Христовым, Пасхой и Крещением Господним.
Ежегодно 15 февраля во всех храмах и церквях проходят торжественные литургии в честь светлого и чистого праздника Сретения Господня. "Телеграф" рассказывает, как правильно молится на праздник, а также публикует тексты самых сильных молитв, которые нужно читать перед иконой под названием "Сретение Господне".
Какие молитвы читают в день Сретения Господнего?
В этот день христиане обращаются к Богу и Пресвятой Богородице с просьбами исцелиться от болезней, скверны, грехов. Считается, что любая молитва в это время обладает особой силой, главное молится с чистыми намерениями и открытым сердцем.
Также, стоит отметить, что существует специальный молитвенный текст, который желательно прочитать 15 февраля перед иконой "Сретение Господне".
Молитва на Сретение Господне
Господи Иисусе Христе, Единородный Сыне и Слове Божий, древле во пророцех Виденный, якоже зерцалом в гаданий, в последок же дний сих плотию от Пресвятыя Девы Марии нетленно рожденный и в четыредесятный день сей во Святилище во Сретение всему миру от Тоя, яко Младенец руконосим, явленный и во объятиях праведнаго Симеона во спасение всем сущим от Адама носимый!
Коль преславно и пресветло Твое на руку Богоматери во храм Господень принесение и от святаго старца Божественное сретение Твое! Днесь небеса веселятся и радуется земля, яко видена быша шествия Твоя, Боже, шествия Бога нашего Царя, Иже во Святем. Древле Моисей восходит видети славу Твою, но не возможе увидити Лица Твоего, зане явил еси ему точию задняя Своя.
В пресветлый же день сей Сретения Твоего Ты явил еси Себе человеком во святилище, сияя неизреченным Светом Божества, да вкупе с Симеоном видят Тя лицем к лицу и руками да осяжут Тя, и восприемши во объятия своя, да познают Ти Бога во плоти пришедша.
Сего ради прославляем неизреченное снисхождение и велие человеколюбие Твое, яко пришествием Твоим даровал еси ныне небесную радость падшему древле роду человечу: Ты бо праведным судом Своим изгнал еси прародители наши из рая сладости в мир сей, ныне же помиловал еси нас и паки отверзл нам райския обители и обратил еси плач наш на радость, да падший Адам к тому уже да не стыдится Тебе за преслушание и да не будет скрыватися Лица Твоего, Тобою призываемый, яко Ты пришел еси ныне, да возьмеши на Себе грех его, да омыеши его Своею Кровию и да облечеши его нага суща в ризу спасения и одежду веселия и украсиши его, яко невесту красотою.
Нам же всем Божественное Твое Сретение воспоминающим, сподоби с мудрыми девами изыти на Сретение Твое, Небесному Жениху нашему, с горящими светильниками веры, любви и чистоты, да улицезрим очами веры Божественное Лице Твое, да восприимем Тя в душевныя объятия своя, и да понесем Тя в сердце своем во вся дни Живота своего, да будеши нам в Бога и мы в людие Твои.
В последний же и Страшный день Пришествия Твоего, егда вси святии изыдут на последнее и великое Сретение Твое на воздусе, сподоби и нам усрети Тя, да тако всегда с Господом будем. Слава Милосердию Твоему, Слава Царствию Твоему, Слава смотрению Твоему, Едине Человеколюбче, яко Твое есть Царство, и Сила, и Слава со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь
Молитва к Господу на счастье
"Всевышний Иисус Христос, я молю Тебя о моем земном счастье. Услышь молитвы мои в столь светлый день, не отвернись от слов моих, идущих от сердца, подари мне и людям любовь друг к другу. Научи нас, недостойных рабов Твоих, радоваться каждому дню, укреплять веру и приумножать любовь к Тебе. Позволь обрести счастье с Твоей помощью, дабы каждый день был новым продолжением счастливой жизни. Помоги мне понять, что необходимо вычеркнуть из моей жизни, чтобы стать счастливым человеком. Я молю Тебя о мудрости в поведении моем и словах моих. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь".
Молитва к Богородице на счастье
"Царица Небесная, прими молитвы раба Божьего (ваше имя). Перед Тобой, Богоматерь, преклоняюсь и только Тебе могу свои тайны открыть. Только Тебе, Святая Дева, известно все, чем живу, чем дышу и что попросить хочу. Мое сердце просит свободы, наполнения, ему тяжело без счастья и поддержки Твоей. Умоляю Тебя, освети мой путь к счастью скорому, которое своим светом озарит всю мою жизнь. Не покидай меня, Божия Матерь. Я вовек буду славить имя Твое. Аминь".
Молитва к Николаю Чудотворцу на удачу
"О святой угодник Божий Николай, Ты скорый наш заступник и во всех скорбях и неприятностях помощник! Помоги грешному рабу Божьему (ваше имя) скрасить столь унылую и тяжкую жизнь, попроси Господа подарить мне прощение всех грехов от самого рождения и юности моей. Пусть душа моя избавится от вечного мучения, а жизнь наполнится счастьем и светом. Помоги мне устоять перед всеми проблемами, обрести удачу и уверенность в завтрашнем дне. Я же не перестану славить имя Твое, Отца, Сына и Святого Духа. Ныне и во веки веков. Аминь".
Добавим, что после праздника Сретение Господне в Украине в феврале отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа" (календарь).
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