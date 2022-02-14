Стрітення Господнє 2022: найсильніші молитви на щастя та удачу

У Стрітення християни намагаються відвідати святкове богослужіння у церкві.

У вівторок, 15 лютого, православні християни відзначають одне з найважливіших свят, яке входить до числа дванадесятих — Стрітення Господнє. Цього дня віряни відвідують храми, читають молитви і згадують знаменну подію, а саме зустріч у Єрусалимському Храмі Немовляти Ісуса з праведним старцем Симеоном. Варто зазначити, що Стрітення Господнє стоїть нарівні з Різдвом Христовим, Пасхою та Хрещенням Господнім.

Щороку 15 лютого у всіх храмах та церквах відбуваються урочисті літургії на честь світлого та чистого свята Стрітення Господнього. "Телеграф" розповідає, як правильно молиться на свято, а також публікує тексти найсильніших молитов, які потрібно читати перед іконою під назвою "Стрітення Господнє".

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Які молитви читають у день Стрітення Господнього?

Цього дня християни звертаються до Бога та Пресвятої Богородиці з проханнями зцілитися від хвороб, скверни, гріхів. Вважається, що будь-яка молитва в цей час має особливу силу, головне молиться з чистими намірами та відкритим серцем.

Також варто зазначити, що існує спеціальний молитовний текст, який бажано прочитати 15 лютого перед іконою "Стрітення Господнє".

Молитва на Стрітення Господнє

Мати Божа, Пресвята Діво! Як же дивуюсь і не можу зрозуміти Твоєї превеликої покори. Тебе, що ніколи навіть гріха не торкнулася, а проте Ти нині приходиш до церкви очиститись, як кожна звичайна жінка. Ти й Сина Твого, а нашого Ісуса, віддаєш небесному Вітцеві в жертву за наші гріхи. Дай нам, Божа Мати, щоб ми могли також чистим серцем жертвуватися Господу Богу, щоб Він зволив ласкаво прийняти нашу жертву з нас самих так, як прийняв із Твоїх рук. Дай щоб і наші серця були перейняті тими почуваннями, які й Тебе тоді проймали. Ти тішилася, коли праведний Симеон пророчим духом назвав Твого Сина, Ісуса, Спасителем Світу. Та як скоро ця радість перейшла в смуток, коли Ти почула з уст того самого старця про майбутні терпіння Твойого Сина. Але хоч страшне було для Тебе се пророцтво, Ти не захиталась у вірі. Тому молю Тебе, Пресвята Діво, дай і мені таку непохитність у вірі й надії на Боже Провидіння, коли на мене спаде який смуток чи нещастя. Предобра Мати, дай мені ласку, щоб я не гордив(-ла)ся, коли мені добре поводиться, не тратив(-ла) духа у прикростях, а щоб усе з рук Всевишнього приймав(-ла) за найліпше. Навчи мене, Мати, тої чесноти згоджуватися з Божою волею, яку Ти мала в такій високій мірі. Амінь

Молитва до Господа на щастя

"Всевишній Ісус Христос, я благаю Тебе про моє земне щастя. Почуй молитви мої в такий світлий день, не відвернись від слів моїх, що йдуть від серця, подаруй мені і людям любов один до одного. Навчи нас, негідних рабів Твоїх, радіти кожному дню, зміцнювати віру і примножувати любов до Тебе Дозволь отримати щастя з Твоєю допомогою, щоб кожен день був новим продовженням щасливого життя Допоможи мені зрозуміти, що необхідно викреслити з мого життя, щоб стати щасливою людиною Я молю Тебе про мудрість у поведінці моєї і словах моїх. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь".

Молитва до Богородиці на щастя

"Царице Небесна, прийми молитви раба Божого (ваше ім’я). Перед Тобою, Богоматір, схиляюся і тільки Тобі можу свої таємниці відкрити. Тільки Тобі, Свята Діво, відомо все, чим живу, чим дихаю і що попросити хочу. Моє серце просить свободи, наповнення, йому важко без щастя і підтримки Твоєї. Благаю Тебе, висвітли мій шлях до щастя швидкого, яке своїм світлом осяє все моє життя. Не покидай мене, Божа Мати. Я навіки славитиму ім’я Твоє.

Молитва до Миколи Чудотворця на удачу

"Про святий угодник Божий Миколай, Ти швидкий наш заступник і у всіх скорботах і неприємностях помічник! Допоможи грішному рабу Божому (ваше ім’я) скрасити таке сумне і тяжке життя, попроси Господа подарувати мені прощення всіх гріхів від самого народження та юності моєї. Нехай душа моя позбавиться вічної муки, а життя наповниться щастям і світлом. Допоможи мені встояти перед усіма проблемами, отримати удачу і впевненість у завтрашньому дні, а я не перестану славити ім’я Твоє, Отця, Сина і Святого Духа. Нині і на віки віків. ".

Додамо, що після свята Стрітення Господнє в Україні у лютому відзначається ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).