Гавкал на тюремщиков: известный российский актер загремел в психушку прямиком из СИЗО

Артист заявил, что его облили кипятком.

Звезда сериала "День рождения буржуя", известный российский актер Валерий Николаев попал в очередной пьяный скандал. 56-летний артист попал в психиатрическую клинику после неадекватного поведения в СИЗО.

11 февраля Николава арестовали за вождение в нетрезвом виде и отправили в спецприемник, где после актер поругался с сокамерником, сообщает РЕН ТВ. Скандал между мужчинами закончился тем, что актеру плеснули в лицо горячей водой за то, что он назвал другого арестанта свиньей. Актер заявил, что у него 40% ожогов тела, и он намерен судится за возмещение морального ущерба и расходов на пластическую операцию.

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На неадекватное поведение Николаева, сотрудники спецприемника вызвали медиков, которые не обнаружили у артиста никаких повреждений и предварительно диагностировали биполярное расстройство. Для подальшего обследования актера госпитализировали в психбольницу.

Также телеграм-канал SHOT уточняет, что Николаев в СИЗО вел себя неадекватно: постоянно долбил в двери, а когда подходили сотрудники — гавкал на них.

Отметим, что это не первый пьяный скандал российского актера. В 2016 году он в пьяном виде сбил 54-летнюю женщину на пешеходном переходе, а на следующий день Николаев попал в ДТП, врезавшись в несколько авто, в том числе и в машину полиции. После происшествия артист "затих" до 2019-го года.

Валерий Николаев – известный российский актер театра и кино. Он родился в Москве в 1965 году. Артист окончил Школу-студию МХАТ. Отметим, что Николаев исполнил в театре и кино десятки ролей. Большая известность к нему пришла после того, как он сыграл главную роль в сериале "День рождения буржуя". Также на его счету участие в таких картинах, как " Ширли-мырли", Next-3, "Улица разбитых фонарей".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в воскресенье, 30 января не стало российского актера Леонида Куравлева, который в Украине запомнился не только ролями в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня", но и своей позицией по оккупированному Россией украинскому Крыму. Куравлев открыто поддерживал Путина.