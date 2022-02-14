Гавкав на тюремників: відомий російський актор загримів у психлікарню прямо із СІЗО

Артист заявив, що його облили окропом.

Зірка серіалу "День народження буржуя", відомий російський актор Валерій Ніколаєв потрапив до чергового п’яного скандалу. 56-річний артист потрапив до психіатричної клініки після неадекватної поведінки у СІЗО.

11 лютого Ніколаєва заарештували за водіння у нетверезому стані та відправили до спецприймача, де після актор посварився зі співкамерником, повідомляє РЕН ТВ. Скандал між чоловіками закінчився тим, що актору хлюпнули в обличчя гарячою водою через те, що він назвав іншого арештанта свинею. Актор заявив, що у нього 40% опіків тіла, і він має намір позиватися на відшкодування моральної шкоди та витрат на пластичну операцію.

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На неадекватну поведінку Миколаєва співробітники спецприймача викликали медиків, які не виявили в артиста жодних пошкоджень та попередньо діагностували біполярний розлад. Для подальшого обстеження актора госпіталізували до психіатричної лікарні.

Також телеграм-канал SHOT уточнює, що Миколаїв у СІЗО поводився неадекватно: постійно довбав у двері, а коли підходили співробітники — гавкав на них.

Це не перший п’яний скандал російського актора. У 2016 році він у п’яному вигляді збив 54-річну жінку на пішохідному переході, а наступного дня Миколаїв потрапив у ДТП, врізавшись у кілька авто, зокрема й у машину поліції. Після події артист "затих" до 2019 року.

Валерій Ніколаєв – відомий російський актор театру та кіно. Він народився у Москві 1965 року. Артист закінчив Школу-студію МХАТ. Зазначимо, що Миколаїв виконав у театрі та кіно десятки ролей. Велика популярність до нього прийшла після того, як він зіграв головну роль у серіалі "День народження буржуя". Також на його рахунку участь у таких картинах, як "Ширлі-мирлі", Next-3, "Вулиця розбитих ліхтарів".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в неділю, 30 січня, не стало російського актора Леоніда Куравльова, який в Україні запам’ятався не лише ролями у фільмах "Іван Васильович змінює професію" та "Афоня", а й своєю позицією щодо окупованого Росією українського Криму. Куравльов відкрито підтримував Путіна.