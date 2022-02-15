Денежный скандал с Камалией получил продолжение: певица грозит судом

Певица прокомментировала скандал с неуплатой гонорара стилисту.

Самая богатая певица Камалия (Наталия Захур) ответила на обвинения от стилиста Софии Неведомой, которая ранее обвинила артистку в неуплате ей и швее Наталье гонораров.

Спустя несколько дней после заявлений стилиста, на своей странице в Инстаграм Камалия опубликовала пост, в котором рассказала свое видение ситуации и в общем прокомментировала весь скандал. Артистка отметила, что инициатива приобщить к работе над клипом Софию была ее, и всю коммуникацию по творческим вопросам с ней она вела напрямую, а за все технические, гонорарные и иные расходы отвечает продакшен, который работает над клипом.

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Также Камалия опубликовала скрины переписок, на которых видно, как София общалась с певицей. Артистка отметила, что в финальном бюджете продюсерская компания полностью убрала гонорар стилиста, потому та вообще не работала.

"Она должна была прийти с образами накануне клипа, но не пришла. Все образы мы утверждали не на примерке, а по фото в телефоне. Из трех необходимых образов она успела сделать только один. В день съемок стилист София опоздала. Из-за этого начало съемок затянулось, и продакшну пришлось доплачивать за аренду студии и персонал. Более того, она (София) ушла посреди съемок, никому не сообщив. Тем не менее, по окончанию съёмочного процесса мы дали продакшену дополнительные 200 долларов на оплату стилиста" — уточнила Камалия.

Артистка отметила, что если суд признает, что она "что-то должна" Софии, то она все ей выплатит. Однако от своей позиции Камалия не отказывается: все, что она должна была оплатить продакшену по бюджету, она оплатила. Также Камалия рассказала, что швея Наталья, на которую в своих сообщениях ссылается София, не имеет никаких финансовых или иных претензий к ней.

"Тем временем, мои адвокаты готовят против Софии Неведомой иск по факту клеветы. Как только она вернется из Москвы (где на данный момент находится), мы его немедленно подадим. Потому что беспочвенных манипуляций и клеветы против себя я не потерплю" — заявила певица.

Что известно о скандале, в которую попала певица Камалия

Стилист и швея София Неведомая рассказала, что с декабря прошлого года не может получить от певицы Камалии деньги за свою работу. Девушка отработала положенные смены, пошила пару костюмов. Гонорар Софии составил 500 долларов, однако пока ей заплатили только 100. При том девушке пришлось потратить свои же деньги на расходники для костюмов. Отказ доплачивать аргументировали тем, что работа была сделана не в срок. Но, по словам Софии, сама певица болела каждый месяц и ездила отдыхать заграницу, а в сорванных дедлайнах обвиняют почему-то именно ее и ее помощницу, швею. Интересно, что позже Камалия заблокировала Неведомую в Инстаграме.