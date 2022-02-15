Грошовий скандал із Камалією отримав продовження: співачка загрожує судом

Співачка прокоментувала скандал із несплатою гонорару стилісту.

Найбагатша співачка Камалія (Наталія Захур) відповіла на звинувачення від стиліста Софії Невідомої, яка раніше звинуватила артистку в несплаті їй та швачці Наталі гонорарів.

Через кілька днів після заяв стиліста, на своїй сторінці в Інстаграм Камалія опублікувала пост, у якому розповіла своє бачення ситуації та загалом прокоментувала весь скандал. Артистка зауважила, що ініціатива долучити до роботи над кліпом Софію була її, і всю комунікацію з творчих питань з нею вона вела безпосередньо, а за всі технічні, гонорарні та інші витрати відповідає продакшену, який працює над кліпом.

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Також Камалія опублікувала скріни листування, на яких видно, як Софія спілкувалася зі співачкою. Артистка зазначила, що у фінальному бюджеті продюсерська компанія повністю забрала гонорар стиліста, тому та взагалі не працювала.

"Вона повинна була прийти з образами напередодні кліпу, але не прийшла. Усі образи ми затверджували не на примірці, а по фото в телефоні. З трьох необхідних образів вона встигла зробити лише один. У день зйомок стиліст Софія запізнилася. Через це початок зйомок затягнулося, і продакшну довелося доплачувати за оренду студії та персонал. Щобільше, вона (Софія) пішла посеред зйомок, нікому не повідомивши. Проте після закінчення знімального процесу ми дали продакшену додаткові 200 доларів на оплату стиліста».

Артистка зазначила, що якщо суд визнає, що вона "щось винна" Софії, то вона все їй виплатить. Проте від своєї позиції Камалія не відмовляється: все, що вона мала сплатити продакшену за бюджетом, вона сплатила. Також Камалія розповіла, що швачка Наталя, на яку у своїх повідомленнях посилається Софія, не має жодних фінансових чи інших претензій до неї.

"Тим часом мої адвокати готують проти Софії Невідомої позов за фактом наклепу. Як тільки вона повернеться з Москви (де зараз знаходиться), ми його негайно подамо. Тому що безпідставних маніпуляцій і наклепу проти себе я не потерплю" — заявила співачка.

Що відомо про скандал, в який потрапила співачка Камалія

Стиліст та швачка Софія Невідома розповіла, що з грудня минулого року не може отримати від співачки Камалії гроші за свою роботу. Дівчина відпрацювала належні зміни, пошила пару костюмів. Гонорар Софії склав 500 доларів, однак поки їй заплатили лише 100. При цьому дівчині довелося витратити свої гроші на розхідники для костюмів. Відмову доплачувати аргументували тим, що робота була зроблена не вчасно. Але, за словами Софії, сама співачка хворіла щомісяця і їздила відпочивати закордон, а у зірваних дедлайнах звинувачують чомусь саме її та її помічницю, швачку. Цікаво, що пізніше Камалія заблокувала Невідому в Інстаграмі.