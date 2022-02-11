Найбагатшу співачку України звинуватили у "кидалові" на гроші: деталі скандалу

Стиліст та швачка Софія Невідома поскаржилася, що артистка не виплачує їй гонорар за роботу

Відома співачка Камалія (Наталія Захур), яка нещодавно захворіла коронавірусом, стала фігуранткою скандалу. Український стиліст та швачка Софія Невідома розповіла, що вже кілька місяців не може отримати від співачки гроші за свою роботу.

Про це дівчина повідомила у себе в Інстаграмі.

За словами Невідомої, її запросили працювати на зйомках деяких кліпів для Камалії в якості стиліста. Дівчина відпрацювала належні зміни, пошила зі своєю помічницею пару костюмів, які створювалися кілька безсонних ночей. Гонорар Софії склав 500 доларів, проте поки що їй заплатили лише 100. Софія також пише, що вона витратила свої ж гроші на розхідники для костюмів.

Відмову доплачувати аргументували тим, що стиліст та швачка зробили свою роботу не вчасно. Але, за словами Софії, сама співачка хворіла щомісяця та їздила відпочивати закордон, а у зірваних дедлайнах звинувачують чомусь саме дівчат.

Скріншоти листування Невідома виклала на своїй сторінці. У них показано, як дівчина вимагала повернути їй гроші за виконану роботу.

Софія також повідомила, що Камалія заблокувала її в Інстаграмі. Співачка наразі не коментує ситуацію.

Підписники Софії вже пишуть із приводу цієї ситуації.

Нагадаємо, що Камалія одружена з британсько-українським мільйонером Мохаммадом Захуром. Подружжя виховує двійню – дочок Арабеллу та Мірабелу.

Кілька тижнів тому Камалія із сім’єю повернулася з Фінляндії, де проводила відпустку. Під час перебування в Лапландії зі співачкою та її близькими трапився казус.