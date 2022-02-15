Назван знак Зодиака, который является настоящим "магнитом для денег"
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Этому знаку Зодиака нет равных в зарабатывании денег.
То, под каким знаком Зодиака мы родились, влияет и на нашу финансовую удачу. Например, одни знаки Зодиака являются более расточительными, другие же наоборот всю жизнь купаются в деньгах. Астрологи назвали знак Зодиака, который является настоящим "магнитом для денег".
Об этом пишет "Клубер".
Телец
За Тельцом прочно закрепилась слава самого богатого знака Зодиака, и не зря. Представители этого знака являются настоящими "магнитами для денег". Эти люди не знают, что такое жить от зарплаты до зарплаты, ведь деньги так и липнут к их рукам.
Однако не стоит думать, что Тельцам все достается просто так. Это очень трудолюбивый знак и он всегда работает над тем, чтобы найти для себя новые источники дохода. Их главным приоритетом в жизни является карьера, а все остальное второстепенно.
Кроме того, Тельцы знают цену деньгам, поэтому разумная экономия — также их лучший друг. Все это помогает представителям знака сколотить солидный капитал и значительно повысить качество своей жизни.
Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, которых накроет волна удачи этой весной.
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