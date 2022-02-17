Опухший Андрей Малахов засветил выпирающий живот (фото)

Внешность известного телеведущего заметно изменилась.

Популярный российский журналист и телеведущий Андрей Малахов все чаще провоцирует слухи о своем недуге, о котором ранее "намекнул" видеоблогер Антон Суворкин. В основном выводы о болезни ведущего были сделаны, основываясь на то, что в последнее время он очень опух, поправился и начал носить парик.

Новым поводом для обсуждения Андрея Малахова стал пост в телеграм-канале "НеМалахов", в котором было опубликовано недавнее фото журналиста. На снимке виден все тот же парик, опухшее лицо и достаточно выпирающий живот, что доказывает, что ведущий поправился.

"Ещё сильнее опух главный сплетник страны, парик при нем" — говорится в подписи к снимку.

Стоит отметить, что также в сети активно обсуждают, что Андрей Малахов перестал носить свои любимые остроносые туфли, а все чаще появляется в кроссовках, даже под классический костюм. Вроде как ничего здесь такого, но СМИ связали этот факт с его болезнью. В сети распространяются слухи, что из-за недуга ему тяжело стоять на ногах по несколько часов.

Эту информацию опровергла звездный стилист Милана Плеханова, которая уверяет, что Малахов перешел на кроссовки только потому, что это сейчас модно, а ведущий следит за модными веяниями и хочет быть в тренде. Сам Андрей Николаевич никакие слухи о состоянии своего здоровья не комментирует.

Напомним, что 11 января 2022-го года Андрей Малахов отмечал свое 50-летие. Юбилей телеведущий решил отпраздновать с размахом и отправился на люксовый курорт Баден-Баден в Германии.