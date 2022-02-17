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Опухлий Андрій Малахов засвітив живіт, що випирає (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Малахов все більше підігріває чутки про свою хворобу Новина оновлена 17 лютого 2022, 13:12
Малахов все більше підігріває чутки про свою хворобу

Зовнішність відомого телеведучого помітно змінилася.

Популярний російський журналіст і телеведучий Андрій Малахов дедалі частіше провокує чутки про свою недугу, про яку раніше "натякнув" відеоблогер Антон Суворкін. В основному висновки про хворобу ведучого були зроблені, ґрунтуючись на те, що останнім часом він дуже опух, погладшав і почав носити перуку.

Новим приводом для обговорення Андрія Малахова стала пост у телеграм-каналі "НеМалахов", в якому було опубліковано нещодавнє фото журналіста. На знімку видно все ту ж перуку, опухле обличчя і досить випираючий живіт, що доводить, що ведучий погладшав.

"Ще сильніше опух головний пліткар країни, перука при ньому" — йдеться у підписі до знімка.

Також у мережі активно обговорюють, що Андрій Малахов перестав носити свої улюблені гостроносі туфлі, а все частіше з’являється в кросівках, навіть під класичний костюм. Начебто нічого тут такого, але ЗМІ пов’язали цей факт із його хворобою. У мережі поширюються чутки, що через недугу йому важко стояти на ногах кілька годин.

Цю інформацію спростувала зірковий стиліст Мілана Плеханова, яка запевняє, що Малахов перейшов на кросівки лише тому, що це зараз модно, а ведучий стежить за модними віяннями та хоче бути у тренді. Сам Андрій Миколайович жодних чуток про стан свого здоров’я не коментує.

Нагадаємо, що 11 січня 2022 року Андрій Малахов відзначав своє 50-річчя. Ювілей телеведучий вирішив відсвяткувати з розмахом та вирушив на люксовий курорт Баден-Баден у Німеччині.

Теги:
#Андрій Малахов #Телеведучий Андрій Малахов #Андрій Малахов захворів
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