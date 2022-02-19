Девушка захотела сделать себе самую большую грудь в мире, а заодно стала темнокожей: фото до и после операций

Немецкая модель Мартина Биг — чемпионка по изменению собственного тела

Видно, мода на увеличение некоторых частей своего тела не уйдет в ближайшие десятилетия. Девушки отращивают огромные попы, как это случилось с моделью Наташей Краун, а также увеличивают грудь. Так и бывшая стюардесса Мартина Биг решила показать всему миру, что с помощью современной эстетической медицины можно измениться до неузнаваемости.

В прошлом белокожая женщина потратила около 70 тысяч долларов, чтобы, согласно своим убеждениям, усовершенствовать свое тело — с 2012 года Мартина сделала несколько пластических операций по увеличению груди. 12-килограммовая грудь диаметром 126 см доставляет Мартине немало хлопот, но она не собирается останавливаться на достигнутом. Как пишет 300experts.ru, женщина решилась на подобные манипуляции после автокатастрофы, в которой погибла семья Мартины.

После пластики груди Мартина осознала, что в душе она афроамериканка. Она стала постоянной посетительницей соляриев, а позже решилась на инъекции меланина, который ускоряет выработку пигмента.

Мартина Биг желает попасть в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самой большой груди в мире.

Как выглядела Мартина Биг до операций

Как выглядит Мартина Биг сейчас

Мартина Биг желает попасть в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самой большой груди в мире

Напомним, что шведская модель Наташа Краун (Natasha Crown) в свои 28 лет уверенно идет к мечте стать обладательницей самой большой попы в мире. Как девушка выглядела ранее — смотрите в предыдущем материале "Телеграфа".