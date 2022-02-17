Красота - страшная сила. Какой была владелица почти самой большой попы в мире до операций

Девушка стала выглядеть заметно старше

Шведская модель Наташа Краун (Natasha Crown), которая в свои 28 лет уверенно идет к мечте стать обладательницей самой большой попы в мире, сделала для этого уже пять пластических операций, и готовится сделать шестую.

"Телеграф" нашел пару ее фотографий до пластики, на которых уже довольно сложно узнать девушку.

Стоит заметить, что первую операцию по увеличению ягодиц Наташа сделала в возрасте около 20 лет, и всего потратила на пластику уже $215 тысяч (более 6 млн гривен).

Судя по фото "до", она также корректировала размер губ.

Наташа Краун до и после пластики

Хотя Наташа Кроун твердо уверена в своей мечте иметь самую большую попу в мире, она жалуется, что последние 7 лет ей очень не везет в личной жизни, и мужчины боятся ее, — судя по всему, именно из-за размеров ягодиц.

Модель прилично набрала веса

Вот еще несколько фотографий, как сейчас выглядит 28-летняя Наташа Краун и ее попа:

Стоит заметить, что и среди украинок есть любительницы больших поп, — модель и блогер Алена Омович не так давно тоже сделала операцию по увеличению ягодиц.

Как сообщал "Телеграф", также недавно увеличили себе грудь блогерша Саша Бо и певица Анна Тринчер.