Краса — страшна сила. Якою була власниця майже найбільшої попи у світі до операцій
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Дівчина стала виглядати помітно старшою
Шведська модель Наташа Краун (Natasha Crown), яка у свої 28 років впевнено йде до мрії стати володаркою найбільшої попи у світі, зробила для цього вже п’ять пластичних операцій і готується зробити шосту.
"Телеграф" знайшов пару її фотографій до пластики, на яких вже досить складно впізнати дівчину.
Варто зауважити, що першу операцію зі збільшення сідниць Наташа зробила у віці близько 20 років, і всього витратила на пластику вже $215 тисяч (понад 6 млн гривень).
Судячи з фото "до", вона також коригувала розмір губ.
Хоча Наташа Кроун твердо впевнена у своїй мрії мати найбільшу попу у світі, вона скаржиться, що останні 7 років їй дуже не щастить в особистому житті, і чоловіки бояться її, судячи з усього, саме через розмір сідниць.
Ось ще кілька фотографій, як зараз виглядає 28-річна Наташа Краун та її попа:
Варто зауважити, що і серед українок є любительки великих розмірів, — модель та блогер Олена Омович нещодавно теж зробила операцію зі збільшення сідниць.
Як повідомляв "Телеграф", також нещодавно збільшили собі груди блогерша Саша Бо та співачка Анна Трінчер.
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