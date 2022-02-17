Краса — страшна сила. Якою була власниця майже найбільшої попи у світі до операцій

Дівчина стала виглядати помітно старшою

Шведська модель Наташа Краун (Natasha Crown), яка у свої 28 років впевнено йде до мрії стати володаркою найбільшої попи у світі, зробила для цього вже п’ять пластичних операцій і готується зробити шосту.

"Телеграф" знайшов пару її фотографій до пластики, на яких вже досить складно впізнати дівчину.

Варто зауважити, що першу операцію зі збільшення сідниць Наташа зробила у віці близько 20 років, і всього витратила на пластику вже $215 тисяч (понад 6 млн гривень).

Судячи з фото "до", вона також коригувала розмір губ.

Наташа Краун до та після пластики

Хоча Наташа Кроун твердо впевнена у своїй мрії мати найбільшу попу у світі, вона скаржиться, що останні 7 років їй дуже не щастить в особистому житті, і чоловіки бояться її, судячи з усього, саме через розмір сідниць.

Модель помітно набрала ваги

Ось ще кілька фотографій, як зараз виглядає 28-річна Наташа Краун та її попа:

Варто зауважити, що і серед українок є любительки великих розмірів, — модель та блогер Олена Омович нещодавно теж зробила операцію зі збільшення сідниць.

Як повідомляв "Телеграф", також нещодавно збільшили собі груди блогерша Саша Бо та співачка Анна Трінчер.