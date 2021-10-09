Саша Бо, яка збільшила груди, показала фото до і після пластики: Постійно плакала

Маммопластику Олександрі зробив екс-чоловік співачки Слави Камінської

Перший україномовний блогер-мільйонник з Івано-Франківська Олександра Пустовіт, більш відома в мережі як Саша Бо, перестала приховувати те, що недавно зробила собі пластику грудей, а саме збільшила їх до третього розміру. Підкоригувати бюст дівчина звернулася до відомого українського пластичного хірурга Едгара Камінського, колишнього чоловіка співачки Слави Камінської.

Саша Бо поділилася своїми переживаннями і відчуттями після операції в новому пості в Інстаграмі. За словами блогера, спочатку вона була шокована легкістю післяопераційного періоду.

"Мене дійсно відпустили додому через 3 години після того, як прокинулася. Лікар сказав, що мене нічого не повинно турбувати, і наступний візит тільки через місяць", — пише Олександра. Блогер скаржиться, що коли поверталася на машині додому, відчувала кожну яму і постійно при цьому плакала. Але найважче її чекало на наступний ранок.

Відразу після операції Саша Бо відчувала себе добре

Саша Бо не могла піднятися з ліжка і було таке відчуття, що на груди поставили камінь: "Справжнім випробуванням було прийняти душ. Здавалося, що мої нові груди важили цілу тонну, і якщо я зніму бандаж — вони впадуть на підлогу".

Зараз дівчина задоволена своїм перетворенням і отримує багато компліментів за максимальну натуральність результату. Також Олександра поділилася фото з операційної, на якому показала, як виглядали груди до і після пластичної операції.

Саша Бо показала оголені груди до і після маммопластики

Нагадаємо, що найбільшу популярність Саша Бо отримала після того, як стало відомо про її скандальне розлучення. Більше п’яти років дівчина була у відносинах з Ігорем Пустовітом, теж блогером.

Під час інтерв’ю з телеведучою Машею Єфросиніною Саша зізналася, що чоловік принижував її. Пізніше Ігор Пустовіт дав інтерв’ю Славі Дьоміну, в якому розповів про булімію Саші, про те, як вона його принижувала і нібито била їх спільних дітей.