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Саша Бо, яка збільшила груди, показала фото до і після пластики: Постійно плакала

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Саша Бо збільшила груди до третього розміру Новина оновлена 09 жовтня 2021, 14:02
Саша Бо збільшила груди до третього розміру

Маммопластику Олександрі зробив екс-чоловік співачки Слави Камінської

Перший україномовний блогер-мільйонник з Івано-Франківська Олександра Пустовіт, більш відома в мережі як Саша Бо, перестала приховувати те, що недавно зробила собі пластику грудей, а саме збільшила їх до третього розміру. Підкоригувати бюст дівчина звернулася до відомого українського пластичного хірурга Едгара Камінського, колишнього чоловіка співачки Слави Камінської.

Саша Бо поділилася своїми переживаннями і відчуттями після операції в новому пості в Інстаграмі. За словами блогера, спочатку вона була шокована легкістю післяопераційного періоду.

"Мене дійсно відпустили додому через 3 години після того, як прокинулася. Лікар сказав, що мене нічого не повинно турбувати, і наступний візит тільки через місяць", — пише Олександра. Блогер скаржиться, що коли поверталася на машині додому, відчувала кожну яму і постійно при цьому плакала. Але найважче її чекало на наступний ранок.

Відразу після операції Саша Бо відчувала себе добре
Відразу після операції Саша Бо відчувала себе добре

Саша Бо не могла піднятися з ліжка і було таке відчуття, що на груди поставили камінь: "Справжнім випробуванням було прийняти душ. Здавалося, що мої нові груди важили цілу тонну, і якщо я зніму бандаж — вони впадуть на підлогу".

Зараз дівчина задоволена своїм перетворенням і отримує багато компліментів за максимальну натуральність результату. Також Олександра поділилася фото з операційної, на якому показала, як виглядали груди до і після пластичної операції.

Саша Бо показала оголені груди до і після маммопластики
Саша Бо показала оголені груди до і після маммопластики

Нагадаємо, що найбільшу популярність Саша Бо отримала після того, як стало відомо про її скандальне розлучення. Більше п’яти років дівчина була у відносинах з Ігорем Пустовітом, теж блогером.

Під час інтерв’ю з телеведучою Машею Єфросиніною Саша зізналася, що чоловік принижував її. Пізніше Ігор Пустовіт дав інтерв’ю Славі Дьоміну, в якому розповів про булімію Саші, про те, як вона його принижувала і нібито била їх спільних дітей.

Теги:
#Олександра Пустовіта #Саша Бо
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