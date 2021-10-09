Укр

Увеличившая грудь Саша Бо показала фото до и после пластики: Постоянно плакала

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
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Саша Бо увеличила грудь до третьего размера Новость обновлена 09 октября 2021, 14:02
Саша Бо увеличила грудь до третьего размера

Маммопластику Александре сделал экс-муж певицы Славы Каминской

Первый украиноязычный блогер-миллионник из Ивано-Франковска Александра Пустовит, более известна в сети как Саша Бо, перестала скрывать то, что недавно сделала себе пластику груди, а именно увеличила их до третьего размера. Подкорректировать бюст девушка обратилась к известному украинскому пластическому хирургу Эдгару Каминскому, бывшему мужу певицы Славы Каминской.

Саша Бо поделилась своими переживаниями и ощущениями после операции в новом посте в Инстаграме. По словам блогера, сначала она была шокирована легкостью послеоперационного периода.

"Меня действительно отпустили домой через 3 часов после того, как проснулась. Врач сказал, что меня ничего не должно беспокоить, и следующий визит только через месяц", — пишет Александра. Блогер жалуется, что когда возвращалась на машине домой, чувствовала каждую яму и постоянно при этом плакала. Но самое тяжелое ее ждало на следующее утро.

Сразу после операции Саша Бо чувствовала себя хорошо
Сразу после операции Саша Бо чувствовала себя хорошо

Саша Бо не могла подняться с кровати и было такое чувство, что на грудь поставили камень: "Настоящим испытанием было принять душ. Казалось, что моя новая груди весила целую тонну, и если я сниму бандаж — она упадет на пол".

Сейчас девушка довольна своим преображением и получает много комплиментов по максимальной натуральности результата. Также Александра поделилась фото с операционной, на котором показала, как выглядела грудь до и после пластической операции.

Саша Бо показала обнаженную грудь до и после маммопластики
Саша Бо показала обнаженную грудь до и после маммопластики

Напомним, что наибольшую популярность Саша Бо получила после того, как стало известно о ее скандальном разводе. Более пяти лет девушка была в отношениях с Игорем Пустовитом, тоже блогером.

Во время интервью с телеведущей Машей Ефросининой Саша призналась, что муж унижал ее. Позднее Игорь Пустовит дал интервью Славе Демину, в котором рассказал о булимии Саши, о том, как она его унижала и якобы била их общих детей.

Теги:
#Александра Пустовит #Саша Бо
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