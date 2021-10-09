Увеличившая грудь Саша Бо показала фото до и после пластики: Постоянно плакала

Маммопластику Александре сделал экс-муж певицы Славы Каминской

Первый украиноязычный блогер-миллионник из Ивано-Франковска Александра Пустовит, более известна в сети как Саша Бо, перестала скрывать то, что недавно сделала себе пластику груди, а именно увеличила их до третьего размера. Подкорректировать бюст девушка обратилась к известному украинскому пластическому хирургу Эдгару Каминскому, бывшему мужу певицы Славы Каминской.

Саша Бо поделилась своими переживаниями и ощущениями после операции в новом посте в Инстаграме. По словам блогера, сначала она была шокирована легкостью послеоперационного периода.

"Меня действительно отпустили домой через 3 часов после того, как проснулась. Врач сказал, что меня ничего не должно беспокоить, и следующий визит только через месяц", — пишет Александра. Блогер жалуется, что когда возвращалась на машине домой, чувствовала каждую яму и постоянно при этом плакала. Но самое тяжелое ее ждало на следующее утро.

Сразу после операции Саша Бо чувствовала себя хорошо

Саша Бо не могла подняться с кровати и было такое чувство, что на грудь поставили камень: "Настоящим испытанием было принять душ. Казалось, что моя новая груди весила целую тонну, и если я сниму бандаж — она упадет на пол".

Сейчас девушка довольна своим преображением и получает много комплиментов по максимальной натуральности результата. Также Александра поделилась фото с операционной, на котором показала, как выглядела грудь до и после пластической операции.

Саша Бо показала обнаженную грудь до и после маммопластики

Напомним, что наибольшую популярность Саша Бо получила после того, как стало известно о ее скандальном разводе. Более пяти лет девушка была в отношениях с Игорем Пустовитом, тоже блогером.

Во время интервью с телеведущей Машей Ефросининой Саша призналась, что муж унижал ее. Позднее Игорь Пустовит дал интервью Славе Демину, в котором рассказал о булимии Саши, о том, как она его унижала и якобы била их общих детей.