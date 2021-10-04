Саша Пустовіт після розриву з чоловіком зробила собі груди (фото до і після)

Блогер звернулася за "допомогою" в клініку відомого українського хірурга Едгара Камінського.

Відома українська блогер-мільйонник Олександра Пустовіт, більш відома як Саша Бо, яка знаходиться в процесі розлучення зі своїм чоловіком, блогером Ігорем Пустовітом, поповнила список знаменитостей, які зважилися "підкоригувати" свою зовнішність завдяки пластичному хірургові.

На своїй сторінці в Інстаграм в сторіс Олександра зізналася, що звернулася до відомого українського хірурга Едгара Камінського, щоб той збільшив їй груди до третього розміру. Можливо, Саша ще трохи поприховувала б цю інформацію, але її підписники помітили, що на її нових фото груди мають інакший вигляд.

"Груди від капусти до таких розмірів не росте" — написала в сторіс блогер, уточнивши, що операція пройшла ще місяць тому.

Також Олександра поділилася чорно-білим відео, на якому видно, як її готують до операції.

"Телеграф" пропонує порівняти, якою Саша Бо була до і після пластики.

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Нагадаємо, що під час інтерв’ю телеведучій Маші Єфросиніної Саша зізналася, що чоловік принижував її через проблеми в сексі. Дівчина заявила, що Ігор Пустовіт в досить грубій формі говорив їй про те, що вона перестала його задовольняти, і їй "щось треба з цим робити".

І хоча Пустовіт цю інформацію спростовує, але Сашу Бо, мабуть, його слова таки зачепили, адже вона і груди більше зробила, а також вирушила до гінеколога, як вона написала — "з естетичними цілями".