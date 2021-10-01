Після заяв чоловіка про проблеми в ліжку Саша Бо вирушила в клініку
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Блогер вирішила щось змінити у своїй "зовнішності".
Відома українська блогер-мільйонник Олександра Пустовіт, більш відома як Саша Бо, знаходиться в процесі розлучення зі своїм чоловіком, блогером Ігорем Пустовітом. Подружжю не вдалося "мирно" розійтися, і вони "вилили" в мережу весь бруд з їх відносин.
Під час інтерв’ю телеведучій Маші Єфросиніній Саша зізналася, що її чоловік принижував її. Через кілька років у шлюбі, Олександра перестала задовольняти Ігоря в сексі і чоловік в досить грубій формі говорив їй про це.
Правда це чи ні, нам достеменно невідомо, адже Пустовіт цю інформацію спростовує, проте Саша Бо вирушила до гінеколога, як вона написала — "з естетичними цілями".
Про це дівчина розповіла у себе на сторінці в Інстаграм, в сторіс.
Нагадаємо, що інформація про розлучення популярних українських блогерів Саші та Ігоря Пустовіта з’явилася цього літа. У п’ятирічному шлюбі у пари народилися двоє дітей.
В інтерв’ю Маші Єфросиніної Саша Бо поскаржилася на розбіжності з чоловіком через те, що Саша заробляла більше грошей, ніж він. Вона також розповіла, що він бажав їй смерті від раку.
Пізніше Ігор Пустовіт дав інтерв’ю Славі Дьоміна, в якому розповів про булімію Саші, про те, як вона його принижувала і нібито била їх спільних дітей.
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