После заявлений мужа о проблемах в постели Саша Бо отправилась в клинику

Блогер решила что-то изменить в своей "внешности".

Известная украинская блогер-миллионник Александра Пустовит, более известная как Саша Бо, находится в процессе развода со своим супругом, блогером Игорем Пустовитом. Супругам не удалось "мирно" разойтись, и "вылили" в сеть всю грязь из их отношений.

Во время интервью телеведущей Маше Ефросининой Саша призналась, что ее муж унижал ее. Спустя несколько лет в браке, Александра перестала удовлетворять Игоря в сексе и мужчина в довольно грубой форме говорил ей об этом.

Правда это или нет, нам достоверно не известно, ведь Пустовит эту информацию опровергает, но, тем не менее Саша Бо отправилась к гинекологу, как она написала — "с эстетическими целями".

Об этом девушка рассказала у себя на странице в Инстаграм, в сторис.

Напомним, что информация о разводе популярных украинских блогеров Саши и Игоря Пустовитов появилась этим летом. В пятилетнем браке у пары родились двое детей.

В интервью Маше Ефросининой Саша Бо пожаловалась на разногласия с мужем из-за того, что Саша зарабатывала больше денег, чем он. Она также рассказала, что он желал ей смерти от рака.

Позднее Игорь Пустовит дал интервью Славе Демину, в котором рассказал о булимии Саши, о том, как она его унижала и якобы била их общих детей.