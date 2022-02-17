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Модель захотіла відростити найбільшу попу у світі та почала лякати чоловіків: фото дівчини

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Наташа Краун мріє зробити собі найбільшу попу у світі Новина оновлена 17 лютого 2022, 08:43
Наташа Краун мріє зробити собі найбільшу попу у світі

29-річна модель вже зробила 5 пластичних операцій на попі.

Фанатка пластичної хірургії, шведська модель Наташа Краун з Гетеборга, за якою в Інстаграмі стежить 2 млн підписників, поставила собі за мету зробити найбільшу попу у світі. Для цього вона вже зробила 5 пластичних операцій зі збільшення сідниць і готується до 6-ї.

Дівчина прийшла на YouTube-шоу "Hooked on the Look", в якому поскаржилася, що їй не щастить у коханні через її екстремальну зовнішність і характер. Наташа пояснила свою смугу невдач у коханні тим, що чоловіки вважають її страшною, мабуть, через її попу.

"Я досить екстремал, тому я думаю, що люди бояться мене" — каже модель.

Попри невдачі у коханні, дівчина має намір і надалі продовжувати "удосконалити" своє тіло. Зазначимо, що свою першу пластику вона зробила у 20 років. Також на шляху до своєї мрії, і щоб підтримувати свою статуру, Наташа щодня займається спортом.

Фото Наташі Краун — моделі з найбільшою попою

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вперше моделлю Victoria’s Secret стала темношкіра блогерка-трансгендер, на ім'я Емір Діспейн, більш відома в мережі під ніком XOXOEMIRA.

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