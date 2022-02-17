Укр

Модель захотела отрастить самую большую попу в мире и стала пугать мужчин: фото девушки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Наташа Краун мечтает сделать себе самую большую попу в мире Новость обновлена 17 февраля 2022, 08:43
Наташа Краун мечтает сделать себе самую большую попу в мире

29-летняя модель уже сделала 5 пластических операций на попе.

Фанатка пластической хирургии, шведская модель Наташа Краун из Гетеборга, за которой в Инстаграме следит 2 млн подписчиков, поставила себе цель сделать самую большую попу в мире. Для этого она уже сделала 5 пластических операций по увеличению ягодиц и готовится к 6-й.

Девушка пришла на YouTube-шоу "Hooked on the Look", в котором пожаловалась что ей не везет в любви из-за ее экстремальной внешности и характера. Наташа объяснила свою полосу неудач в любви тем, что мужчины находят ее пугающей, видимо из-за ее попы.

"Я довольно экстремал, поэтому я думаю, что люди боятся меня" — говорит модель.

Несмотря на неудачи в любви, девушка намерена и дальше продолжать "усовершенствовать" свое тело. Отметим, что свою первую пластику она сделала в 20 лет. Также на пути к своей мечте, и чтобы поддерживать свое телосложение, Наташа каждый день занимается спортом.

Фото Наташи Краун — модели с самой большой попой

Ранее "Телеграф" сообщал, что впервые моделью Victoria’s Secret стала темнокожая блогерша-трансгендер по имени Эмире Диспейн, более известна в сети под ником XOXOEMIRA.

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