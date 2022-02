Модель захотела отрастить самую большую попу в мире и стала пугать мужчин: фото девушки

29-летняя модель уже сделала 5 пластических операций на попе.

Фанатка пластической хирургии, шведская модель Наташа Краун из Гетеборга, за которой в Инстаграме следит 2 млн подписчиков, поставила себе цель сделать самую большую попу в мире. Для этого она уже сделала 5 пластических операций по увеличению ягодиц и готовится к 6-й.

Девушка пришла на YouTube-шоу "Hooked on the Look", в котором пожаловалась что ей не везет в любви из-за ее экстремальной внешности и характера. Наташа объяснила свою полосу неудач в любви тем, что мужчины находят ее пугающей, видимо из-за ее попы.

"Я довольно экстремал, поэтому я думаю, что люди боятся меня" — говорит модель.

Несмотря на неудачи в любви, девушка намерена и дальше продолжать "усовершенствовать" свое тело. Отметим, что свою первую пластику она сделала в 20 лет. Также на пути к своей мечте, и чтобы поддерживать свое телосложение, Наташа каждый день занимается спортом.

Фото Наташи Краун — модели с самой большой попой

