Модель захотела отрастить самую большую попу в мире и стала пугать мужчин: фото девушки
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29-летняя модель уже сделала 5 пластических операций на попе.
Фанатка пластической хирургии, шведская модель Наташа Краун из Гетеборга, за которой в Инстаграме следит 2 млн подписчиков, поставила себе цель сделать самую большую попу в мире. Для этого она уже сделала 5 пластических операций по увеличению ягодиц и готовится к 6-й.
Девушка пришла на YouTube-шоу "Hooked on the Look", в котором пожаловалась что ей не везет в любви из-за ее экстремальной внешности и характера. Наташа объяснила свою полосу неудач в любви тем, что мужчины находят ее пугающей, видимо из-за ее попы.
"Я довольно экстремал, поэтому я думаю, что люди боятся меня" — говорит модель.
Несмотря на неудачи в любви, девушка намерена и дальше продолжать "усовершенствовать" свое тело. Отметим, что свою первую пластику она сделала в 20 лет. Также на пути к своей мечте, и чтобы поддерживать свое телосложение, Наташа каждый день занимается спортом.
Фото Наташи Краун — модели с самой большой попой
Ранее "Телеграф" сообщал, что впервые моделью Victoria’s Secret стала темнокожая блогерша-трансгендер по имени Эмире Диспейн, более известна в сети под ником XOXOEMIRA.
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