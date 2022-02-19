Дівчина захотіла зробити собі найбільші груди у світі, а заразом стала темношкірою: фото до і після операцій

Німецька модель Мартіна Біг – чемпіонка зі зміни власного тіла

Видно, мода на збільшення деяких частин свого тіла не піде у найближчі десятиліття. Дівчата відрощують величезні попи, як це сталося з моделлю Наташею Краун, а також збільшують груди. Так і колишня стюардеса Мартіна Біг вирішила показати всьому світу, що за допомогою сучасної естетичної медицини можна змінитись до невпізнання.

В минулому білошкіра жінка витратила близько 70 тисяч доларів, щоб, згідно зі своїми переконаннями, удосконалити своє тіло — з 2012 року Мартіна зробила кілька пластичних операцій зі збільшення грудей. 12-кілограмові груди діаметром 126 см завдають Мартіні чимало клопоту, але вона не збирається зупинятися на досягнутому. Як пише 300experts.ru, жінка зважилася на подібні маніпуляції після автокатастрофи, у якій загинула родина Мартіни.

Після пластики грудей Мартіна зрозуміла, що в душі вона афроамериканка. Вона стала постійною відвідувачкою соляріїв, а пізніше наважилася на ін’єкції меланіну, який прискорює вироблення пігменту.

Мартіна Біг бажає потрапити до Книги рекордів Гіннесса як володарка найбільших грудей у світі.

Як виглядала Мартіна Біг до операцій

Як виглядає Мартіна Біг зараз

Мартіна Біг бажає потрапити до Книги рекордів Гіннесса як володарка найбільших грудей у світі

Нагадаємо, що шведська модель Наташа Краун (Natasha Crown) у свої 28 років впевнено йде до мрії стати володаркою найбільшої попи у світі. Як дівчина виглядала раніше — дивіться у попередньому матеріалі "Телеграфу".