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Настоящие долгожители: топ-5 пород самых здоровых собак

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Топ-5 пород собак, которые очень редко болеют Новость обновлена 21 февраля 2022, 09:37
Топ-5 пород собак, которые очень редко болеют

Эти породы собак очень редко страдают от генетических болезней.

Каждая собака рано или поздно нуждается в медицинской помощи. И если одни породы болеют реже, то другие и вовсе не вылазят из ветеринарных лечебниц. Причины могут быть разными, в том числе и генетическая предрасположенность к заболеваниям. Но есть такие породы, которые болеют крайне редко.

О самых здоровых четверолапых рассказал член Американского клуба собаководов Джерри Кляйн, передает "Телеграф".

Бигли

Бигль
Бигль

Эта порода очень высоко ценится среди собаководов, поскольку болеют бигли очень редко. Также они являются долгожителями — продолжительность их жизни в среднем составляет 10-15 лет. Генетические заболевания у биглей также встречаются крайне редко.

Чихуахуа

Чихуахуа
Чихуахуа

Несмотря на то, что эту породу собак время от времени нужно показывать ветеринару, чтобы проверить сердце и глаза, живут эти маленькие собачки около 14-16 лет. Они самые настоящие сладкоежки и часто могут воровать вкусную еду, однако нельзя позволять им набирать лишний вес, чтобы не было нагрузки на маленькие лапки.

Грейхаунд

Грейхаунд
Грейхаунд

Продолжительность жизни грейхаунда составляет около 10-13 лет. Это очень активная порода, поэтому с ней нужно много бегать и гулять. У этих собак очень редко возникают проблемы со здоровьем, но нужно следить за их питанием, поскольку иногда у грейхаундов может наблюдаться вздутие живота.

Сиба-ину

Сиба-ину
Сиба-ину

Генетических заболеваний у Сиба-ину практически не бывает, однако иногда эти собачки страдают от аллергии. В таком случае им необходима правильная диета. Живут Сиба-ину около 13-16 лет.

Сибирский хаски

Сибирский хаски
Сибирский хаски

Многие знают, что сибирские хаски — очень здоровые и крепкие животные, которые живут 12-14 лет. Порода требует много движения и свежего воздуха, поэтому заводить ее нужно с расчетом на то, что у вас будет много свободного времени для нее.

Ранее "Телеграф" сообщал, какую собаку лучше всего заводить в квартирах и привел примеры "удобнейших" пород.

Также мы писали, какие собаки считаются самыми опасными и агрессивными.

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#Собаки #Животные #Питомцы #Породы
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