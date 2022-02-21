Настоящие долгожители: топ-5 пород самых здоровых собак

Эти породы собак очень редко страдают от генетических болезней.

Каждая собака рано или поздно нуждается в медицинской помощи. И если одни породы болеют реже, то другие и вовсе не вылазят из ветеринарных лечебниц. Причины могут быть разными, в том числе и генетическая предрасположенность к заболеваниям. Но есть такие породы, которые болеют крайне редко.

О самых здоровых четверолапых рассказал член Американского клуба собаководов Джерри Кляйн, передает "Телеграф".

Бигли

Бигль

Эта порода очень высоко ценится среди собаководов, поскольку болеют бигли очень редко. Также они являются долгожителями — продолжительность их жизни в среднем составляет 10-15 лет. Генетические заболевания у биглей также встречаются крайне редко.

Чихуахуа

Чихуахуа

Несмотря на то, что эту породу собак время от времени нужно показывать ветеринару, чтобы проверить сердце и глаза, живут эти маленькие собачки около 14-16 лет. Они самые настоящие сладкоежки и часто могут воровать вкусную еду, однако нельзя позволять им набирать лишний вес, чтобы не было нагрузки на маленькие лапки.

Грейхаунд

Грейхаунд

Продолжительность жизни грейхаунда составляет около 10-13 лет. Это очень активная порода, поэтому с ней нужно много бегать и гулять. У этих собак очень редко возникают проблемы со здоровьем, но нужно следить за их питанием, поскольку иногда у грейхаундов может наблюдаться вздутие живота.

Сиба-ину

Генетических заболеваний у Сиба-ину практически не бывает, однако иногда эти собачки страдают от аллергии. В таком случае им необходима правильная диета. Живут Сиба-ину около 13-16 лет.

Сибирский хаски

Сибирский хаски

Многие знают, что сибирские хаски — очень здоровые и крепкие животные, которые живут 12-14 лет. Порода требует много движения и свежего воздуха, поэтому заводить ее нужно с расчетом на то, что у вас будет много свободного времени для нее.

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