Справжні довгожителі: топ-5 порід найбільш здорових собак

Ці породи собак дуже рідко страждають від генетичних хвороб.

Кожен собака рано чи пізно потребує медичної допомоги. І якщо одні породи хворіють рідше, то інші взагалі не вилазять із ветеринарних лікарень. Причини можуть бути різними, у тому числі генетична схильність до захворювань. Але є такі породи, які хворіють дуже рідко.

Про найздоровіших чотирилапих розповів член Американського клубу собаківників Джеррі Кляйн, передає "Телеграф".

Біглі

Бігль

Ця порода дуже високо цінується серед собаківників, оскільки хворіють біглі дуже рідко. Також вони є довгожителями – тривалість їхнього життя в середньому становить 10-15 років. Генетичні захворювання у біглів також зустрічаються дуже рідко.

Чихуахуа

Чихуахуа

Попри те, що цю породу собак час від часу потрібно показувати ветеринару, щоб перевірити серце та очі, живуть ці маленькі собачки близько 14-16 років. Вони справжнісінькі ласуни й часто можуть красти смачну їжу, проте не можна дозволяти їм набирати зайву вагу, щоб не було навантаження на маленькі лапки.

Грейхаунд

Грейхаунд

Тривалість життя грейхаундів становить близько 10-13 років. Це дуже активна порода, тому з нею потрібно багато бігати та гуляти. У цих собак дуже рідко виникають проблеми зі здоров’ям, але потрібно стежити за їх харчуванням, оскільки іноді у грейхаундів може спостерігатися здуття живота.

Сіба-іну

Генетичних захворювань у Сіба-іну практично не буває, проте іноді ці собачки страждають від алергії. У такому разі їм потрібна правильна дієта. Живуть Сіба-іну близько 13-16 років.

Сибірський хаскі

Сибірський хаскі

Багато хто знає, що сибірські хаскі — дуже здорові та міцні тварини, які живуть 12-14 років. Порода вимагає багато руху та свіжого повітря, тому заводити її потрібно з розрахунком на те, що у вас буде багато вільного часу для неї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якого собаку найкраще заводити у квартирах і навів приклади "найзручніших" порід.

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