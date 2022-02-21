Мистическая дата 22.02.2022: как привлечь удачу в "магический" день

Нумеролог раскрыла секреты необычного дня

Главная зеркальная дата 2022 года выпадает на 22 февраля. Такое сочетание цифр делает этот день необычным. Подробнее об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала нумеролог Лариса Нохрина.

Чем особенна зеркальная дата 22.02.2022

Так, 22.02.2022 — мистическое число. По словам нумеролога, это очень практичный и упорядоченный день. Однако сегодня нам не стоит ожидать большой поддержки от коллег, партнеров, родственников и членов семьи. Более того, нас могут провоцировать на раздоры, трудности и недопонимание. Три критических аспекта дня: дети, деньги, и лица противоположного пола.

Дата 22.02.2022, отмечает Нохрина, это колоссальная концентрация энергии множественной 2, что непременно создаст нервное и психологическое напряжение, с одной стороны, и будет способствовать генерации огромного энергетического потенциала, с другой.

"Собственно само число 2 – это неизбежная поляризация: эмоциональные качели ↔ творческий потенциал; сложности выбора ↔ адаптивность; конфликты с женщинами ↔ связь с матерью; инфантилизм ↔ способность удовлетворяться тем, что есть. Таким образом, множественная 2 фокусирует дуальность энергий, но в какой плоскости и на каком этаже мы проживем этот день, зависит от каждого человека", — рассказала нумеролог.

Что делать 22 февраля 2022 года

Нумеролог подчеркивает, что шесть двоек кряду открывают возможности проявления высшего потенциала числа 2. В этой связи 22 февраля 2022 года очень хорошо:

заботиться и морально поддерживать других,

делиться (можно даже позитивными эмоциями и хорошим настроением),

накормить голодных и помочь нуждающимся.

Для гармонизации дня 22.02.2022 каждому человеку стоит проявить свои собственные способности к кооперации, эмпатии и поддержке, командной работе и взаимодействию, а еще продемонстрировать умения поддерживать контакты и навыки строить отношения.

22 февраля в частности и весь 2022 год, по словам нашей собеседницы, как никогда актуальны вопросы кооперации. Мы можем договориться, объединить усилия и становиться сильнее, а можем конкурировать, уничтожая все и вся в конкурентной борьбе.

"Помните "проблему блондинки" в биографическом фильме о Дж. Нэше "Игры разума". Ключевой принцип кооперации по Нэшу: "делай то, что выгодно тебе и выгодно остальным" в 2022 году приходит на смену принципу "делай то, что тебе выгодно — до тех пор, пока не мешаешь остальным делать то, что выгодно им". Пришло время кооперации, господа!", — призвала Нохрина.

Кроме того, добавила нумеролог, универсальной волшебной таблеткой этого года, гармонизирующей энергии, остается наведение порядка в доме, приготовление вкусной еды и общая трапеза.

"22.02.2022 можем еще раз обрадоваться тому, что у нас есть любимые, дорогие и близкие люди, которых можно собрать за одним столом и побаловать вкусняшками", — добавила нумеролог.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у каждого человека, согласно нумерологии, есть персональное число года. Рассчитывать его надо, начиная с дня вашего рождения. Считается, что всего существует девять жизненных циклов, у каждого из которых — своя задача.