Містична дата 22.02.2022: як привернути удачу в "магічний" день

Нумеролог розкрила секрети незвичайного дня

Головна дзеркальна дата 2022 року припадає на 22 лютого. Таке поєднання цифр робить цей день незвичайним. Докладніше про це у коментарі "Телеграфу" розповіла нумеролог Лариса Нохріна.

Чим особлива дзеркальна дата 22.02.2022

Так, 22.02.2022 – містичне число. За словами нумеролога, це дуже практичний і впорядкований день. Проте сьогодні нам не варто очікувати великої підтримки від колег, партнерів, родичів і членів сім’ї. Більше того, нас можуть провокувати на розбрат, труднощі та непорозуміння. Три критичні аспекти дня: діти, гроші, а також особи протилежної статі.

Дата 22.02.2022, зазначає Нохріна, це колосальна концентрація енергії множинної 2, що неодмінно створить нервову та психологічну напругу, з одного боку, і сприятиме генерації величезного енергетичного потенціалу, з іншого.

"Власне саме число 2 — це неминуча поляризація: емоційні гойдалки ↔ творчий потенціал; складності вибору ↔ адаптивність; конфлікти з жінками ↔ зв’язок з матір’ю; інфантилізм ↔ здатність задовольнятися тим, що є. Таким чином, множина 2 фокусує дуальність енергій, та в якій площині та на якому поверсі ми проживемо цей день, залежить від кожної людини", — розповіла нумеролог.

Що робити 22 лютого 2022 року

Нумеролог підкреслює, що шість двійок поспіль відкривають можливості прояву найвищого потенціалу числа 2. У зв’язку з цим 22 лютого 2022 року дуже добре:

дбати і морально підтримувати інших,

ділитися (можна навіть позитивними емоціями та гарним настроєм),

нагодувати голодних і допомогти нужденним.

Для гармонізації дня 22.02.2022 кожній людині варто виявити свої власні здібності до кооперації, емпатії і підтримки, командної роботи та взаємодії, а також продемонструвати вміння підтримувати контакти та навички будувати стосунки.

22 лютого зокрема і весь 2022 рік, за словами нашої співрозмовниці, як ніколи актуальні питання кооперації. Ми можемо домовитися, об’єднати зусилля і ставати сильнішими, а можемо конкурувати, знищуючи все і всіх у конкурентній боротьбі.

"Пам’ятайте "проблему блондинки" в біографічному фільмі про Дж. Неша "Ігри розуму". Ключовий принцип кооперації за Нешом: "роби те, що вигідно тобі і вигідно іншим" у 2022 році приходить на зміну принципу "роби те, що тобі вигідно — доти, доки не заважаєш іншим робити те, що вигідно їм". Настав час кооперації, панове!", — закликала Нохріна.

Крім того, додала нумеролог, універсальною чарівною пігулкою цього року, що гармонізує енергії, залишається наведення ладу в будинку, приготування смачної їжі та спільна трапеза.

"22.02.2022 можемо ще раз зрадіти тому, що у нас є улюблені, дорогі та близькі люди, яких можна зібрати за одним столом і побалувати смакотами", — додала нумеролог.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кожна людина, згідно з нумерологією, має персональне число року. Розраховувати його треба починаючи з дня вашого народження. Вважається, що всього є дев’ять життєвих циклів, у кожного з яких — своє завдання.