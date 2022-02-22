Могут ли собаки помнить прошлое: ответ ученых

Выяснилось, что у собак есть воспоминания, и они не исчезают даже со временем.

Ни для кого не секрет, что собаки очень умные животные и их не просто называют верными друзьями человека. Эти четырехлапые готовы служить своему хозяину до последнего, выполнять его команды и даже дарить отличное настроение. Мало кто знает, что собака запоминает моменты, проводимые вместе с человеком, и речь не только об негативе.

Издание Inverse выяснило, есть ли у собак память и каким образом они запоминают самые разные вещи.

Есть ли у собак память?

У собак хорошо развит семантический тип памяти (обобщенные долгосрочные знания об окружающем мире), что позволяет четырехлапым запоминать своих владельцев по запаху и даже в лицо, помнить, какая игрушка или корм им больше нравится и где любимое место для отдыха.

Но больше людей интересует, способны ли собаки запоминать моменты? То есть, развита ли у них эпизодическая память?

Довольно долго считалось, что собаки не имеют эпизодической памяти, а связывалось это тем, что у них нет самосознания. Однако исследователи выяснили обратное.

Проведенный в 2021 году эксперимент обнаружил, что эпизодический тип памяти собакам все-таки присущ. Об этом говорится и в последних исследованиях кинолога Клавдии Фугацци. Она вместе с группой исследователей пыталась установить, могут ли собаки использовать эпизодическую память, чтобы упомянуть прошлые действия человека.

Во время исследования собак учили имитировать действия человека по команде и проверяли способность запоминать конкретные действия человека через минуту и час после тренировки.

Как выяснилось, собаки помнили действия человека как через минуту после тренировки, так и через час.

"Это исследование показывает, что собаки действительно могут формировать эпизодические воспоминания о прошедших событиях", — подчеркнула Фугацца.

Повторное исследование проведенное в 2020 году дало такие же результаты, следовательно, можно сделать вывод, что собаки способны помнить прошлое и имеют воспоминания, связанные с человеком.

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