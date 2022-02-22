Чи можуть собаки пам'ятати минуле: відповідь науковців

З'ясувалося, що у собак є спогади й вони не зникають навіть з часом.

Ні для кого не секрет, що собаки дуже розумні тварини і їх не спроста називають вірними друзями людини. Ці чотирилапі готові служити своєму господарю до останнього, виконувати його команди та навіть дарувати чудовий настрій. Мало хто знає, що собака запам’ятовує моменти, які проводила разом з людиною, і мова не лише про негатив.

Видання Inverse з’ясувало, чи є у собак пам’ять і яким чином вони запам’ятовують найрізноманітніші речі.

Чи є у собак пам’ять?

У собак добре розвинений семантичний тип пам’яті (узагальнені довгострокові знання про навколишній світ), що дозволяє чотирилапим запам’ятовувати своїх власників за запахом та навіть в обличчя, пам’ятати, яка іграшка чи корм їм більше подобається і де найулюбленіше місце для відпочинку.

Але найбільше людей цікавить, чи здатні собаки запам’ятовувати моменти? Тобто, чи розвинена у них епізодична пам’ять?

Досить тривалий час вважалося, що собаки не мають епізодичної пам’яті, а пов’язувалося це тим, що вони не мають самосвідомості. Однак дослідники з’ясували зворотне.

Проведений у 2021 році експеримент виявив, що епізодичний тип пам’яті собакам все-таки притаманний. Про це йдеться і в останніх дослідженнях кінолога Клавдії Фугацци. Вона разом з групою дослідників намагалася встановити, чи можуть собаки використати епізодичну пам'ять, щоб згадати минулі дії людини.

Під час дослідження собак вчили імітувати дії людини за командою і перевіряли на здатність запам’ятовувати конкретні дії людини через хвилину та годину після тренування.

Як з’ясувалося, собаки згадували дії людини як через хвилину після тренування, так і через годину.

"Це дослідження показує, що собаки дійсно можуть формувати епізодичні спогади про минулі події", — наголосила Фугацца.

Повторне дослідження проведене у 2020 році дало такі ж результати, а отже можна зробити висновок, що собаки здатні пам’ятати минуле та мають спогади, пов’язані з людиною.

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