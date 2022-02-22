Родом из Украины: как выглядит настоящая девушка "афериста из Тиндера" Саймона Леваева (фото)

В сети только и разговоров о фильме "Аферист из Tinder"

Мошенник Саймон Леваев много лет жил за счет женщин: он знакомился с ними в Tinder, выдавал себя за сына израильского миллиардера Льва Леваева и обманным путем выманивал у девушек сотни тысяч долларов. Мужчина стал широко известен после выхода на Netflix документального фильма под названием Tinder Swindler ("Аферист из Tinder").

Как Саймон Леваев обманывал женщин

По легенде, за Саймоном (настоящее имя Шимон Хают) охотились враги, поэтому ему нельзя было пользоваться кредитками, а влюбленные в него девушки хотели всеми способами помочь мужчине… Таким образом в сумме он получил от них около 10 миллионов долларов!

На волне популярности Хают пытается монетизировать свою известность: он продает открытки, планирует запустить собственное шоу, или подкаст об отношениях.

Что известно о настоящей девушке "афериста из Тиндера" Саймона Леваева

Как пишет wikibiography.in, в настоящее время Шимон Хают находится в романтических отношениях с 24-летней Кэтрин "Кейт" Конлин — израильской моделью, родом из Украины. Известно, что девушка появилась на свет 15 декабря 1997 года в Харькове. Она единственный ребенок в семье. Имеет украинское и израильское гражданство. Неизвестно где она окончила учебу и по какому предмету специализировалась.

На страницу в Инстаграме Кейт Конлин подписано более 120 тысяч пользователей.

Свою профессиональную модельную карьеру Кейт начала в Израиле. На сегодняшний день у нее подписан контракт с модельным агентством Metropolitan. Она была на страницах глянцев Vogue и Harper's Bazaar.

С Шимоном девушка начала встречаться в ноябре 2022 года.

Саймон Леваев и Кейт Конлин

На заднем плане видно совместный портрет Ливаева и Конлин

Напомним, что в сети активно обсуждают новый роман российского артиста Григория Лепса с украинкой Наталией Болюх. Несмотря на титул "Мисс Львов-2018", на родине девушка обрела скандальную славу.