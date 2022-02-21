Что известно о "Мисс Львов-2018" Наталье Болюх, с которой Лепс закрутил роман: скандалы и высказывания об Украине

Российский певец завел новые отношения после развода

В сети активно обсуждают новый роман российского артиста Григория Лепса с украинкой Наталией Болюх. Пока официального комментария на тему нет, но парочка нередко проводит время вместе.

Что известно о девушке, которая на 33 года младше своего избранника, рассказывает "Телеграф".

Кто такая Наталья Болюх: биография и фото

Наталья Болюх родилась 11 декабря 1995 года во Львове. Как пишет vokrug.tv, девушка получала высшее образование на экономическом факультете Академии книгопечатания, но позже занялась изучением психологии и дизайна. Некоторые издания пишут, что сейчас Болюх работает экономистом.

В 2018 году Наталья победила на городском конкурсе красоты и стала обладательницей титула "Мисс Львов", а затем отправилась на "Украина Вселенная-2018", где стала первой вице-мисс.

За победами последовала и череда скандалов, в частности, связанных с ее поездками в Россию. В 2019 году модель раскритиковали из-за того, что она отпраздновала в компании пропутинского чиновника Госдумы Алика Назаряна, который неоднократно называл украинцев "х*хлами", а Крым российским. Как пишет "Високий замок", в 2021 году Болюх вышла замуж за российского предпринимателя, но через несколько месяцев развелась.

Болюх и Алик Назарян

Также девушка была героиней шоу "На самом деле" российского "Первого канала". Модель высказалась, что в Украине ее якобы "репрессируют националисты" из-за поездки в Москву. "Не считаю, что обладательницы титула "Мисс Львов" должно быть стыдно ездить в Москву. Я украинка. Украина единая: от Львова до Донецка. Мы все дружеский народ", — заявила ранее Наталья. Сейчас Болюх живет в Москве, а на родине была в последний раз полгода назад.

У себя в Инстаграме Наталья показывает роскошную жизнь. Девушка публикует фото в стильных нарядах. Она много путешествует и является частой посетительницей дорогих ресторанов.

В сторис девушка также рассказала, как относится к агрессии РФ. "В Украине живут мои родные и близкие. Я каждый день молюсь богу, чтобы был мир", — написала модель.

Напомним, что после новостей о разводе Григория Лепса с супругой Анной Шаплыковой стало известно, что певец дважды за неделю оказывался в психиатрической больнице. Правда, сам он тогда заявил, что все дело в работе и на фоне усталости у него случился гипертонический криз.