Що відомо про "Міс Львів-2018" Наталю Болюх, з якою Лепс закрутив роман: скандали та висловлювання про Україну

Російський співак завів нові стосунки після розлучення

У мережі активно обговорюють новий роман російського артиста Григорія Лепса з українкою Наталією Болюх. Поки що офіційного коментаря на тему немає, але парочка нерідко проводить час разом.

Що відомо про дівчину, яка на 33 роки молодша за свого обранця, розповідає "Телеграф".

Хто така Наталія Болюх: біографія та фото

Наталія Болюх народилася 11 грудня 1995 року у Львові. Як пише vokrug.tv, дівчина здобувала вищу освіту на економічному факультеті Академії книгодрукування, але пізніше зайнялася вивченням психології та дизайну. Деякі видання пишуть, що зараз Болюх працює економістом.

У 2018 році Наталія перемогла на міському конкурсі краси та стала володаркою титулу "Міс Львів", а потім вирушила на "Україна Всесвіт-2018", де стала першою віце-міс.

За перемогами була і низка скандалів, зокрема, пов’язаних з її поїздками до Росії. У 2019 році модель розкритикували через те, що вона відсвяткувала в компанії пропутінського чиновника Держдуми Аліка Назаряна, який неодноразово називав українців "х*хлами", а Крим російським. Як пише "Високий замок", у 2021 році Болюх вийшла заміж за російського підприємця, але за кілька місяців розлучилася.

Болюх та Алік Назарян

Також дівчина була героїнею шоу "На самом деле" російського "Першого каналу". Модель висловилася, що в Україні її нібито "репресують націоналісти" через поїздки до Москви. "Не вважаю, що володарці титулу "Міс Львів" має бути соромно їздити до Москви. Я українка. Україна єдина: від Львова до Донецька. Ми всі дружній народ", — заявила раніше Наталя. Нині Болюх живе у Москві, а на батьківщині була востаннє пів року тому.

У себе в Інстаграмі Наталя показує розкішне життя. Дівчина публікує фото у стильних нарядах. Вона багато подорожує та є частою відвідувачкою дорогих ресторанів.

У сторіс дівчина також розповіла, як ставиться до агресії РФ. "В Україні живуть мої рідні та близькі. Я щодня молюся богу, щоб був мир", — написала модель.

Нагадаємо, що після новин про розлучення Григорія Лепса з дружиною Анною Шапликовою стало відомо, що співак двічі на тиждень опинявся у психіатричній лікарні. Правда, сам він тоді заявив, що вся справа в роботі і на фоні втоми у нього стався гіпертонічний криз.