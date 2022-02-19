Розлучений Григорій Лепс повеселився у компанії "Міс Львів-2018": як виглядає дівчина і що про неї відомо (фото, відео)

59-річний виконавець був помічений у компанії скандальної Тетяни Болюх

Після розлучення з Анною Шапліковою, з якою Григорій Лепс прожив у шлюбі 20 років, російський співак дуже схуд. Раніше він говорив, що вирішив сісти на дієту і почати вести здоровіший спосіб життя, проте на відео, яке нещодавно спливло в мережі, видно, що 59-річний музикант навіть і не думає позбавлятися шкідливих звичок, вживаючи алкоголь.

Нещодавно схудлий артист весело провів час у компанії друзів, серед яких була помічена українка Наталія Болюх.

На відео, яке дівчина виклала у себе у сторіс в Інстаграм, Лепс обіймає Болюх і цілує в лоба.

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Хто така Наталія Болюх

У 2018 році львів’янка Болюх здобула перемогу у конкурсі краси "Міс Львів". Також дівчина перша віце-міс "Україна Всесвіт-2018". Наталія за фахом економіст. У повсякденному житті цікавиться психологією та дизайном, любить читати книги. У 2019 році оскандалилася заявою, що її "репресують українські націоналісти та цькують через часті перебування в Москві". Болюх не приховує, що товаришує з російськими пропагандистами та тими, хто підтримує окупацію Криму Росією.

У себе в Інстаграмі Наталя показує розкішне життя. Дівчина публікує фото у стильних вбраннях, з подорожей та дорогих ресторанів.

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Тим часом днями російська телеведуча Ксенія Собчак у програмі "Вечірній Ургант" розкрила, що Лепс завів роман з іншою ведучою Юлією Барановською. Фрагмент із шоу було вирізано, проте інтернет все пам’ятає.

У мережі ходять чутки про роман Григорія Лепса та телеведучу Юлію Барановську

Нагадаємо, що після новин про розлучення Григорія Лепса з дружиною Анною Шапликовою стало відомо, що співак двічі за тиждень опинявся у психіатричній лікарні. Правда, сам він тоді заявив, що вся справа в роботі і на фоні втоми у нього стався гіпертонічний криз.

Раніше адвокат Анни Шапликової розповіла, що причиною розлучення стала криза у стосунках пари.