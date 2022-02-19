Рус

Розлучений Григорій Лепс повеселився у компанії "Міс Львів-2018": як виглядає дівчина і що про неї відомо (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1520
Григорія Лепса викрили у романі з відомою телеведучою Новина оновлена 19 лютого 2022, 14:52
Григорія Лепса викрили у романі з відомою телеведучою

59-річний виконавець був помічений у компанії скандальної Тетяни Болюх

Після розлучення з Анною Шапліковою, з якою Григорій Лепс прожив у шлюбі 20 років, російський співак дуже схуд. Раніше він говорив, що вирішив сісти на дієту і почати вести здоровіший спосіб життя, проте на відео, яке нещодавно спливло в мережі, видно, що 59-річний музикант навіть і не думає позбавлятися шкідливих звичок, вживаючи алкоголь.

Нещодавно схудлий артист весело провів час у компанії друзів, серед яких була помічена українка Наталія Болюх.

На відео, яке дівчина виклала у себе у сторіс в Інстаграм, Лепс обіймає Болюх і цілує в лоба.

Увага! Відео містить нецензурну лексику 18+

Хто така Наталія Болюх

У 2018 році львів’янка Болюх здобула перемогу у конкурсі краси "Міс Львів". Також дівчина перша віце-міс "Україна Всесвіт-2018". Наталія за фахом економіст. У повсякденному житті цікавиться психологією та дизайном, любить читати книги. У 2019 році оскандалилася заявою, що її "репресують українські націоналісти та цькують через часті перебування в Москві". Болюх не приховує, що товаришує з російськими пропагандистами та тими, хто підтримує окупацію Криму Росією.

У себе в Інстаграмі Наталя показує розкішне життя. Дівчина публікує фото у стильних вбраннях, з подорожей та дорогих ресторанів.

Тим часом днями російська телеведуча Ксенія Собчак у програмі "Вечірній Ургант" розкрила, що Лепс завів роман з іншою ведучою Юлією Барановською. Фрагмент із шоу було вирізано, проте інтернет все пам’ятає.

У мережі ходять чутки про роман Григорія Лепса та телеведучу Юлію Барановську
У мережі ходять чутки про роман Григорія Лепса та телеведучу Юлію Барановську

Нагадаємо, що після новин про розлучення Григорія Лепса з дружиною Анною Шапликовою стало відомо, що співак двічі за тиждень опинявся у психіатричній лікарні. Правда, сам він тоді заявив, що вся справа в роботі і на фоні втоми у нього стався гіпертонічний криз.

Раніше адвокат Анни Шапликової розповіла, що причиною розлучення стала криза у стосунках пари.

Теги:
#Григорій Лепс #Моделі
Президент України Володимир Зеленський
Політика
Зеленський у Мюнхені відповів Путіну щодо повернення Криму та Донбасу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський у Мюнхені відповів Путіну щодо повернення Криму та Донбасу
Дата публікації
Категорія
Донбас
Арахамія, Монастирський та десятки західних журналістів потрапили під мінометний обстріл на Донбасі
Дата публікації
Категорія
Обстановка на Донбасі загострюється, і це ще не кінець
Атака на Україну: Росія все спланувала та хоче відкрити новий фронт
Дата публікації
Категорія
"Слуги народу" намагаються запровадити онлайн-голосування у Раді
Моноліт влади дав тріщину: "слуги" готові порушити Конституцію, прикриваючись ковідом
Дата публікації
Категорія
Людей із окупованої частини Донбасу вивозять до Росії
Загострення на фронті та евакуація мешканців до Росії: що відбувається на Донбасі прямо зараз (оновлюється)