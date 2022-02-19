Разведенный Григорий Лепс повеселился в компании "Мисс Львов-2018": как выглядит девушка и что о ней известно (фото, видео)

59-летний исполнитель был замечен в компании оскандалившейся Татьяны Болюх

После развода с Анной Шапликовой, с которой Григорий Лепс прожил в браке 20 лет, российский певец очень похудел. Ранее он говорил, что решил сесть на диету и начать вести более здоровый образ жизни, однако на видео, которое недавно всплыло в сети, видно, что 59-летний музыкант даже и не думает избавляться от вредных привычек, употребляя алкоголь.

Недавно исхудавший артист весело провел время в компании друзей, среди которых была замечена украинка Наталья Болюх.

На видео, которое девушка выложила у себя в сторис в Инстаграм, Лепс обнимает Болюх и целует в лоб.

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Кто такая Наталья Болюх

В 2018 году львовянка Болюх одержала победу в конкурсе красоты "Мисс Львов". Также девушка первая вице-мисс "Украина Вселенная-2018". Наталья по специальности экономист. В повседневной жизни интересуется психологией и дизайном, любит читать книги. В 2019 году оскандалилась заявлением, что ее "репрессируют украинские националисты и травят через частые пребывания в Москве". Болюх не скрывает, что дружит с российскими пропагандистами и теми, кто поддерживает оккупацию Крыма Россией.

У себя в Инстаграме Наталья показывает роскошную жизнь. Девушка публикует фото в стильных нарядах, с путешествий и дорогих ресторанов.

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Между тем на днях российская телеведущая Ксения Собчак в программе "Вечерний Ургант" раскрыла, что Лепс завел роман с другой ведущей Юлией Барановской. Фрагмент из шоу был вырезан, однако интернет все помнит.

В сети ходят слухи о романе Григория Лепса и телеведущей Юлии Барановской

Напомним, что после новостей о разводе Григория Лепса с супругой Анной Шаплыковой стало известно, что певец дважды за неделю оказывался в психиатрической больнице. Правда, сам он тогда заявил, что все дело в работе и на фоне усталости у него случился гипертонический криз.

Ранее адвокат Анны Шаплыковой рассказала, что причиной развода стал кризис в отношениях пары.