Укр

Тимати показал свою новую девушку (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В любовных отношениях Тимати можно запутаться Новость обновлена 19 февраля 2022, 11:12
В любовных отношениях Тимати можно запутаться

Рэпер подтвердил слухи о романе с моделью Валентиной Ивановой

Российский рэпер Тимур Юнусов, который выступает под сценическим псевдонимом Тимати, наконец-то перестал утаивать свою новую пассию и подтвердил роман с моделью и блогершей Валентиной Ивановой. Слухи об отношениях пары стали появляться еще в январе.

После расставания с украинкой Сашей Дони 38-летнего исполнителя стали чаще замечать в компании высокой шатенки. В своем сторис в Инстаграм мужчина выложил совместное видео с Ивановой. На нем видно, как Тимати делает какой-то романтический подарок новой возлюбленной. Все это происходило на фоне красивой террасы.

"Однажды мы будем кататься на облаках и есть радугу, но до тех пор мы — белки в колесе обстоятельств", — загадочно подписал видео рэпер.

На страницу в Инстаграме самой Валентины подписано более 40 тысяч пользователей. Девушка делится с подписчиками кадрами с фотосессий, снимками в купальниках и откровенном белье.

Напомним, что до романа с Ивановой Тимати встречался с киевлянкой Сашей Дони. В своем Инстаграме украинка часто хвастается фигурой и публикует полуобнаженные фото. В сети также показали, как выглядела Саша Дони до пластики. Отметим, что девушку подписчики критикуют за переделанную внешность.

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