Тіматі показав свою нову дівчину (відео)

Репер підтвердив чутки про роман із моделлю Валентиною Івановою

Російський репер Тимур Юнусов, який виступає під сценічним псевдонімом Тіматі, нарешті перестав приховувати свою нову пасію і підтвердив роман із моделлю та блогеркою Валентиною Івановою. Чутки про стосунки пари почали з’являтися ще у січні.

Після розлучення з українкою Сашею Доні 38-річного виконавця стали частіше помічати у компанії високої шатенки. У своєму сторіс в Інстаграм чоловік виклав спільне відео з Івановою. На ньому видно, як Тіматі робить якийсь романтичний подарунок новій коханій. Все це відбувалося на тлі гарної тераси.

"Одного разу ми кататимемося на хмарах і їстимемо веселку, але доти ми — білки в колесі обставин", — загадково підписав відео репер.

На сторінку в Інстаграмі самої Валентини підписано понад 40 тисяч користувачів. Дівчина ділиться з підписниками кадрами з фотосесій, знімками в купальниках та відвертій білизні.

Нагадаємо, що до роману з Івановою Тіматі зустрічався з киянкою Сашею Доні. У своєму Інстаграмі українка часто хвалиться фігурою та публікує напівоголені фото. У мережі також показали, як виглядала Саша Доні до пластики. Зазначимо, що дівчину підписники критикують за перероблену зовнішність.