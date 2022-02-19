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Тіматі показав свою нову дівчину (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
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У любовних стосунках Тіматі можна заплутатися Новина оновлена 19 лютого 2022, 11:12
У любовних стосунках Тіматі можна заплутатися

Репер підтвердив чутки про роман із моделлю Валентиною Івановою

Російський репер Тимур Юнусов, який виступає під сценічним псевдонімом Тіматі, нарешті перестав приховувати свою нову пасію і підтвердив роман із моделлю та блогеркою Валентиною Івановою. Чутки про стосунки пари почали з’являтися ще у січні.

Після розлучення з українкою Сашею Доні 38-річного виконавця стали частіше помічати у компанії високої шатенки. У своєму сторіс в Інстаграм чоловік виклав спільне відео з Івановою. На ньому видно, як Тіматі робить якийсь романтичний подарунок новій коханій. Все це відбувалося на тлі гарної тераси.

"Одного разу ми кататимемося на хмарах і їстимемо веселку, але доти ми — білки в колесі обставин", — загадково підписав відео репер.

На сторінку в Інстаграмі самої Валентини підписано понад 40 тисяч користувачів. Дівчина ділиться з підписниками кадрами з фотосесій, знімками в купальниках та відвертій білизні.

Нагадаємо, що до роману з Івановою Тіматі зустрічався з киянкою Сашею Доні. У своєму Інстаграмі українка часто хвалиться фігурою та публікує напівоголені фото. У мережі також показали, як виглядала Саша Доні до пластики. Зазначимо, що дівчину підписники критикують за перероблену зовнішність.

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#Тіматі
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