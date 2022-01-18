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Саша Доні на тлі чуток про нову дівчину Тіматі роздяглася догола (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Саша Доні не публікувала нічого в мережі кілька днів Новина оновлена 18 січня 2022, 15:45
Саша Доні не публікувала нічого в мережі кілька днів

Кожен переживає розлучення за своїм.

Українська модель Саша Доні (справжнє ім’я Олександра Донець), яку довгий час вважали дівчиною відомого російського продюсера та репера Тіматі, після перших чуток про нову подругу свого ймовірного коханого трохи "затихла" у своїх соцмережах, і кілька днів нічого не публікувала.

Через пару днів дівчина повернулася до Інстаграму, вразивши своїх шанувальників відвертим фото. Саша опублікувала у сторіс своє оголене фото, на якому постала абсолютно голою, прикрившись лише листком від квітки.

Через кілька годин Олександра видалила це фото, але як ми знаємо в мережі можна знайти все. Тож на хвилях інтернету цей знімок залишився.

"Кошмар, наречений на новому місці наснився" — підписала фото Доні.

Раніше дівчина показала, що вона переїжджає на нову квартиру, зазначивши, що вона дуже хоче, щоб її наступний переїзд був уже до свого дому.

Що відомо про стосунки Саші Доні та Тіматі

У серпні 2021 року в мережі з’явилася інформація про роман Тіматі та українську модель Саші Доні. Вони разом відпочили на острові Міконос у Греції. Саша Доні — модель та блогер з України. У своєму інстаграмі дівчина часто показує фігуру і публікує відверті фото.

Зазначимо, що Сашка Доні підписники критикують за перероблену зовнішність. У коментарях до її фото пишуть, що вона робила пластику грудей, носа, підколювала губи.

Теги:
#Тіматі #Дівчина Тіматі #Саша Доні
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