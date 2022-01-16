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"Здається, його зараз знудить": Григорій Лепс стривожив хворобливим видом на фото

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Російський артист відзначив свято "самотності" Новина оновлена 16 січня 2022, 12:53
Російський артист відзначив свято "самотності"

Нові фото співака стали причиною занепокоєння фанатів

Кинутий дружиною 59-річний російський виконавець Григорій Лепс, який днями поділився своїм фото з кісками на голові, судячи з останніх кадрів, перебуває не у найкращій фізичній та психологічній формі.

Співак на своїй офіційній сторінці в Інстаграмі опублікував кілька знімків із московського ресторану. На фото чоловік, який через 20 років шлюбу розлучився з дружиною Анною Шапликовою, із задумливим і сумним виглядом сидить за столом. Перед Лепсом стоїть порожня тарілка і келих, найімовірніше, наповнений водою.

"Самотність теж свято", — написав співак, коментуючи знімки.

У Telegram-каналі "Небожена" з гумором зазначили: "Здається, його зараз знудить".

У коментарях під цим постом користувачі написали, що популярного артиста, з боргом у розмірі 1,7 мільйона рублів (від 578 тисяч грн), стало шкода і наголосили на його проблемах з алкоголем.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на тлі розлучення у Григорія Лепса почалися проблеми зі здоров’ям, і він у грудні 2021 року двічі у п’яному вигляді опинявся у психіатричній лікарні. Щоправда, сам співак заявляв про те, що він мав судинний криз, через який він і вирішив лягти до лікарні. Останнім часом співак засмучує шанувальників зовнішнім виглядом, особливо худорлявістю і запалими щоками.

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#Григорій Лепс
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