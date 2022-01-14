"Шелудивий пес": різко схудлий Лепс з довгим волоссям і косою роздягнувся на камеру (фото)

Покинутий дружиною 59-річний виконавець став героєм незвичайної фотосесії

Відомий російський співак, який нещодавно офіційно розлучився з дружиною Анною Шапликовою після 20 років шлюбу, на тлі проблем в особистому житті дуже схуд. Нагадаємо, що росЗМІ писали про проблеми 59-річного артиста з алкоголем та про його неодноразове перебування у психіатричній клініці. За словами самого Лепса, у грудні у нього був гіпертонічний криз, і це сталося через стрес, дуже напружений концертний графік.

Днями російський артист здивував своїх шанувальників зміною іміджу. В Інстаграмі співак опублікував пару фото, на яких він позував в одних шортах і з незвичайною зачіскою з кісками.

"Фрагменти нової фотосесії", — уточнив Лепс.

"Якщо чесно мені сумно бачити Григорія Вікторовича в такому амплуа. Для мене він залишиться назавжди брутальним і солідним мужиком", "Шелудивий пес, але голос вогонь", "Індієць прям", — пишуть у коментарях спантеличені шанувальники артиста.

Варто нагадати, що Григорій Лепс 8 серпня 2015 року був внесений до "чорного списку" Мінкульту України. Російський артист засуджував події в Україні та виступав проти Майдану "у всіх його проявах". Також співак неодноразово виступав у анексованому Росією Криму, свідомо порушуючи державний кордон України. За це Лепса внесли до бази "Миротворець".

Григорій Лепс у базі "Миротворець"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час розлучення Лепсу і Шапликової довелося ділити дві елітні квартири в Москві і два особняки на 3 тисячі квадратів з 2 га лісу, що примикають, в Підмосков’ї. Нещодавно стало відомо, що російський артист і зовсім перебуває у плачевному фінансовому стані — його мережа магазинів із продажу брендових окулярів минулого року зазнала величезних збитків і зараз у Лепса висить борг у розмірі 1,7 мільйона рублів (від 578 тисяч грн).