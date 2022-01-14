"Шелудивый пес": резко похудевший Лепс с длинными волосами и косой разделся на камеру (фото)

Брошенный женой 59-летний исполнитель стал героем необычной фотосессии

Известный российский певец, который недавно официально развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака, на фоне проблем в личной жизни очень похудел. Напомним, что росСМИ писали о проблемах 59-летнего артиста с алкоголем и о его неоднократном пребывании в психиатрической клинике. По словам самого Лепса, в декабре у него был гипертонический криз, и это случилось из-за стресса, очень напряженного концертного графика.

На днях российский артист удивил своих поклонников сменой имиджа. В Инстаграме певец опубликовал пару фото, на которых он позировал в одних шортах и с необычной прической с косичками.

"Фрагменты новой фотосессии", — уточнил Лепс.

"Если честно мне печально видеть Григория Викторовича в таком амплуа. Для меня он останется навсегда брутальным и солидным мужиком", "Шелудивий пес, но голос огонь", "Индеец прям", — пишут в комментариях озадаченные поклонники артиста.

Стоить напомнить, что Григорий Лепс 8 августа 2015 года был внесен в "черный список" Минкульта Украины. Российский артист осуждал события в Украине и выступал против Майдана "во всех его проявлениях". Также певец неоднократно выступал в аннексированном Россией Крыму, сознательно нарушая государственную границу Украины. За это Лепса внесли в базу "Миротворец".

Григорий Лепс в базе "Миротворец"

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время развода Лепсу и Шаплыковой пришлось делить две элитные квартиры в Москве и два особняка на 3 тысячи квадратов с примыкающими 2 га леса в Подмосковье. Недавно стало известно, что российский артист и вовсе находится в плачевном финансовом состоянии — его сеть магазинов по продаже брендовых очков в прошлом году принесла огромные убытки и сейчас у Лепса висит долг в размере 1,7 миллиона рублей (от 578 тысяч грн).