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Родом з України: як виглядає справжня дівчина "афериста з Тіндера" Саймона Леваєва (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Кетрін "Кейт" Конлін — справжня дівчина афериста Саймона Леваєва Новина оновлена 22 лютого 2022, 14:50
Кетрін "Кейт" Конлін — справжня дівчина афериста Саймона Леваєва

У мережі тільки й розмов про фільм "Аферист з Tinder"

Шахрай Саймон Леваєв багато років жив за рахунок жінок: він знайомився з ними в Tinder, видавав себе за сина ізраїльського мільярдера Лева Леваєва та обманним шляхом виманював у дівчат сотні тисяч доларів. Чоловік став відомий після виходу на Netflix документального фільму під назвою Tinder Swindler ("Аферист з Tinder").

Як Саймон Леваєв обманював жінок

За легендою, за Саймоном (справжнє ім’я Шимон Хайт) полювали вороги, тому йому не можна було користуватися кредитками, а закохані в нього дівчата хотіли всіма способами допомогти чоловікові… Таким чином, у сумі він отримав від них близько 10 мільйонів доларів!

Зараз Хают намагається монетизувати свою популярність: він продає листівки, планує запустити власне шоу або подкаст про стосунки.

Що відомо про справжню дівчину "афериста з Тіндера" Саймона Леваєва

Як пише wikibiography.in, нині Шимон Хают перебуває у романтичних стосунках із 24-річною Кетрін "Кейт" Конлін — ізраїльською моделлю, родом з України. Відомо, що дівчина з'явилася на світ 15 грудня 1997 року в Харкові. Вона єдина дитина у сім’ї. Має українське та ізраїльське громадянство. Невідомо, де вона закінчила навчання і з якого предмета спеціалізувалася.

На сторінку в Інстаграмі Кейт Конлін підписано понад 120 тисяч користувачів.

Свою професійну модельну кар’єру Кейт розпочала в Ізраїлі. На сьогодні у неї підписано контракт із модельним агентством Metropolitan. Вона була на сторінках глянців Vogue та Harper’s Bazaar.

Із Шимоном дівчина почала зустрічатися у листопаді 2022 року.

Саймон Леваєв та Кейт Конлін
Саймон Леваєв та Кейт Конлін
На задньому плані видно спільний портрет Леваєва та Конлін
На задньому плані видно спільний портрет Леваєва та Конлін

Нагадаємо, що у мережі активно обговорюють новий роман російського артиста Григорія Лепса з українкою Наталією Болюх. Попри титул "Міс Львів-2018", на батьківщині дівчина набула скандальної слави.

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#Аферисти #Netflix #tinder
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