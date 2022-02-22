Родом з України: як виглядає справжня дівчина "афериста з Тіндера" Саймона Леваєва (фото)

У мережі тільки й розмов про фільм "Аферист з Tinder"

Шахрай Саймон Леваєв багато років жив за рахунок жінок: він знайомився з ними в Tinder, видавав себе за сина ізраїльського мільярдера Лева Леваєва та обманним шляхом виманював у дівчат сотні тисяч доларів. Чоловік став відомий після виходу на Netflix документального фільму під назвою Tinder Swindler ("Аферист з Tinder").

Як Саймон Леваєв обманював жінок

За легендою, за Саймоном (справжнє ім’я Шимон Хайт) полювали вороги, тому йому не можна було користуватися кредитками, а закохані в нього дівчата хотіли всіма способами допомогти чоловікові… Таким чином, у сумі він отримав від них близько 10 мільйонів доларів!

Зараз Хают намагається монетизувати свою популярність: він продає листівки, планує запустити власне шоу або подкаст про стосунки.

Що відомо про справжню дівчину "афериста з Тіндера" Саймона Леваєва

Як пише wikibiography.in, нині Шимон Хают перебуває у романтичних стосунках із 24-річною Кетрін "Кейт" Конлін — ізраїльською моделлю, родом з України. Відомо, що дівчина з'явилася на світ 15 грудня 1997 року в Харкові. Вона єдина дитина у сім’ї. Має українське та ізраїльське громадянство. Невідомо, де вона закінчила навчання і з якого предмета спеціалізувалася.

На сторінку в Інстаграмі Кейт Конлін підписано понад 120 тисяч користувачів.

Свою професійну модельну кар’єру Кейт розпочала в Ізраїлі. На сьогодні у неї підписано контракт із модельним агентством Metropolitan. Вона була на сторінках глянців Vogue та Harper’s Bazaar.

Із Шимоном дівчина почала зустрічатися у листопаді 2022 року.

Саймон Леваєв та Кейт Конлін

На задньому плані видно спільний портрет Леваєва та Конлін

Нагадаємо, що у мережі активно обговорюють новий роман російського артиста Григорія Лепса з українкою Наталією Болюх. Попри титул "Міс Львів-2018", на батьківщині дівчина набула скандальної слави.