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Легко и просто: как правильно стричь когти собаке

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Стричь когти собачкам нужно аккуратно, чтобы не причинить им вред Новость обновлена 23 февраля 2022, 11:46
Стричь когти собачкам нужно аккуратно, чтобы не причинить им вред

Для обрезки когтей нужно выбирать такое время, когда животное максимально расслаблено.

Домашние собачки нуждаются не только в хорошем питании, но и в правильном уходе за ними. Особое внимание нужно уделять и когтям, поскольку длинна не только приносит четверолапому товарищу существенный дискомфорт, а еще и грозит испорченной мебелью.

Обрезать собаке когти тоже нужно уметь. Специалисты советуют это делать, когда собака расслаблена и спокойна, чтобы животному было максимально комфортно.

Простые шаги, как обрезать собаке когти, опубликовал портал "Мой питомец".

Как правильно подстричь когти собаке?

Если прибегнуть к помощи грумеров или ветеринарных специалистов возможности нет, то лучше всего обзавестись когтерезом — специальный прибор для обрезки когтей у животных.

Выглядит этот прибор следующим образом, а по стоимости варьируется в пределах 100-200 гривен.

Когтерез
Когтерез

Далее следуйте простой инструкции:

  1. Начинайте обрезку когтей с передних лап. Возьмите одну из них в руку и крепко удерживая рассмотрите ткани каждого когтя и определитесь с местом, где хотите сделать срез.
  2. Быстро отсеките кончик уверенным движением. Старайтесь рассмотреть, где у собаки на когтях находится пульпа — место, где проходят кровеносные сосуды и нервы.
  3. Обрезать коготь нужно так, чтобы не задеть пульпу, поскольку животному будет больно. Если нужную часть когтя увидеть не смогли, то старайтесь отсекать его по несколько миллиметров до момента, пока на срезе когтя не увидите черное пятно. На этом нужно остановиться.
Как правильно обрезать когти собаке
Как правильно обрезать когти собаке

Ранее "Телеграф" сообщал, пять советов хозяевам, как продлить собаке жизнь.

Теги:
#Собака #Животное #Правильный уход #когти
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