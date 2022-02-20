Как продлить собаке жизнь: пять советов хозяевам

Внимательно следите за питанием вашего питомца

Собака не зря считается лучшим другом человека, ведь ее присутствие благотворно влияет на нас. Однако несмотря на всю любовь, которую мы готовы дарить в ответ, нередко такие чувства оказываются пагубными для питомца.

"Телеграф", ссылаясь на Pet Story, расскажет, чего не стоит делать, если вы не желаете сократить жизнь вашей собаки на пару месяцев или даже лет.

Сразу отметим, что средняя продолжительность жизни пса колеблется от 10 до 13 лет. Некоторых из породистых собак способны прожить 15-18 лет. При этом за животным в любом возрасте следует ухаживать должным образом.

Не перекармливайте

Всем известно, что "щенячьи глазки" — оружие массового поражения, и не повестись на просьбу питомца бывает реально сложно. Однако за постоянным превышением количества пищи может скрываться ожирение. Этот процесс очень негативно влияет на собаку, ведь оказывает "давление" на сердце, сосуды и органы дыхания.

Вакцинируйте

Если вы завели не взрослую собаку, а щенка, то обязательно позаботьтесь, чтобы ваш новый друг получил все нужные прививки у ветеринара. Таким образом удастся предотвратить многие вероятные заболевания, которые могли бы сильно пошатнуть здоровье питомца.

Не кормите со стола

Собаки нередко любят клянчить у хозяев не только собственную, но и их еду. При этом речь может идти о самых разных лакомствах, включая сладости и шоколад. Однако подобные "десерты" категорически запрещены для собак. Вещества, имеющиеся в шоколаде, могут стать причиной остановки сердца у животного. Если хотите порадовать хвостатого вкусняшкой, не поскупитесь на специальные лакомства для собак, что продаются в ветклиниках.

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Дрессируйте

Дрессировка помогает дисциплинировать собаку. Если животное будет вас слушаться, оно вряд ли рискнет проигнорировать ваш оклик или команду, а, значит, не умчится, выдернув поводок, в неизвестном направлении. Таким образом снижается риск того, что собака попадет под машину или в другие неприятности. Плюс дрессировки — это дополнительная физическая активность, что всегда хорошо для животного.

Проверяйтесь у ветеринара

И нет, этот совет не о том, что лечить собаку надо лишь у профильного врача. Вспомните слово "профилактика" и не забывайте показываться ветеринару раз в несколько месяцев. Иногда при таких осмотрах выявляются болезни на ранних стадиях, что позволяет быстро от них избавиться.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, о чем может свидетельствовать храп у собаки и когда с таким симптомом лучше всего показаться специалисту.

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