Храп у собаки может быть поводом срочно обратиться к ветеринару

Порой храп прорывается у тех питомцев, которые любят спать на спине

Собаки, чье присутствие способно улучшить качество человеческого здоровья, могут иметь проблемы со сном. Среди них и весьма раздражающих многих храп, который иногда является нормой, а порой — причиной для визита в ветклинику.

Как пишет портал My Animal, есть несколько причин, по которым наши любимцы храпят во сне.

Главной причиной, которая влияет на появление характерных звуков от спящей собаки, является затрудненное движение воздуха в дыхательных путях. Такое порой происходит, если животное уснуло на спине. В таком положении язык собаки способен опуститься к задней стенке горла, что и мешает дыханию.

При этом существует даже специальная категория собак — брахицефаличные, которые храпят больше, чем остальные. В их перечень входят бульдоги, боксеры, мопсы, ши-тцу и бостон-терьеры. У таких пород храпение считается нормой, хотя если вам кажется, что питомец слишком шумным, проверить его у ветеринара не будет лишним.

Причины, по которым собака может храпеть

Сонная собака

Излишний вес. Если собака страдает от ожирения, лишний вес может давить на горло. Дополнительная жировая ткань попросту блокирует дыхательные пути, и животное не способно нормально дышать. Чтобы избавиться от этих и других возможных негативных последствий, питомца следует усадить на диету.

Если собака страдает от ожирения, лишний вес может давить на горло. Дополнительная жировая ткань попросту блокирует дыхательные пути, и животное не способно нормально дышать. Чтобы избавиться от этих и других возможных негативных последствий, питомца следует усадить на диету. Аллергия . Собаки, точно как люди, подвержены аллергическим реакциям на пыль, парфюмерию и даже шерсть других животных. Рекомендуется ежедневно пылесосить дом и почаще проводить очистку лежанки вашего пса.

. Собаки, точно как люди, подвержены аллергическим реакциям на пыль, парфюмерию и даже шерсть других животных. Рекомендуется ежедневно пылесосить дом и почаще проводить очистку лежанки вашего пса. Проблемы с зубами. Любые воспаления десен, наросты или другие образования в пасти питомца могут вызывать храп. Если вовремя не выявить эту причину "сонных звуков", то собака может легко занести себе инфекцию и заболеть.

Любые воспаления десен, наросты или другие образования в пасти питомца могут вызывать храп. Если вовремя не выявить эту причину "сонных звуков", то собака может легко занести себе инфекцию и заболеть. Закупорка носовых дыхательных путей. Храп может появляться из-за того, что в носу собаки застрял какой-нибудь мелкий предмет — часть игрушки, ягодная косточка или любая другая мелочь. Это легче выявить, т.к. пес, скорее всего, будет чаще тереть нос и чихать, пытаясь избавиться от раздражителя.

Читайте также: Категория Lifestyle Что кладут в аптечку для собак: рекомендации В случае опасности — животное лучше показать ветеринару.

Общие советы

Если собака часто храпит, но причин для беспокойства вы не видите, пытайтесь немного менять ей позу во время сна. Вполне вероятно, что это поможет избавиться от дополнительных звуков. Рекомендуют, к примеру, приподнимать собаке голову. Также можно под нее подсунуть подушку.

Еще хорошим вариантом будет использование увлажнителя воздуха. Это повысит влажность воздуха и будет полезно не только для животного, но и для других обитателей дома.

Также не стесняйтесь обращаться к ветеринару, если поведение питомца вас беспокоит.

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