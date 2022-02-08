Хропіння у собаки може бути приводом терміново звернутися до ветеринара

Інколи хропіння проривається у тих улюбленців, які люблять спати на спині

Собаки, чия присутність здатна покращити якість людського здоров’я, можуть мати проблеми зі сном. Серед них і дратуюче хропіння, що іноді є нормою, а часом — причиною для візиту до ветклініки.

Як пише портал My Animal, існує кілька причин, через які наші улюбленці хропуть уві сні.

Головним приводом, котрий впливає на появу характерних звуків від сплячого собаки, є утруднений рух повітря у дихальних шляхах. Таке часом відбувається, якщо тварина заснула на спині. У подібному положенні язик собаки здатний опуститися до задньої стінки горла, що й заважає диханню.

При цьому існує навіть спеціальна категорія собак — брахіцефалічні, котрі хропуть більше, ніж інші. У їх перелік входять бульдоги, боксери, мопси, ши-тцу та бостон-тер’єри. У таких порід хропіння вважається нормою; однак якщо вам здається, що улюбленець занадто шумний, перевірити його у ветеринара не буде зайвим.

Причини, чому собака може хропти

Сонний собака

Надмірна вага. Якщо собака страждає від ожиріння, зайва вага здатна тиснути на горло. Додаткова жирова тканина просто блокує дихальні шляхи, і тварина не може нормально дихати. Щоб позбавитися цих та інших можливих негативних наслідків, улюбленця слід посадити на дієту.

Якщо собака страждає від ожиріння, зайва вага здатна тиснути на горло. Додаткова жирова тканина просто блокує дихальні шляхи, і тварина не може нормально дихати. Щоб позбавитися цих та інших можливих негативних наслідків, улюбленця слід посадити на дієту. Алергія . Собаки, як і люди, схильні до алергічних реакцій на пил, парфумерію і навіть шерсть інших тварин. Рекомендується щодня пилососити будинок і частіше проводити очищення лежанки вашого пса.

. Собаки, як і люди, схильні до алергічних реакцій на пил, парфумерію і навіть шерсть інших тварин. Рекомендується щодня пилососити будинок і частіше проводити очищення лежанки вашого пса. Проблеми із зубами. Будь-які запалення ясен, нарости чи інші утворення в пащі домашнього улюбленця можуть викликати хропіння. Якщо вчасно не виявити цієї причини "сонних звуків", то собака може легко занести собі інфекцію та захворіти.

Будь-які запалення ясен, нарости чи інші утворення в пащі домашнього улюбленця можуть викликати хропіння. Якщо вчасно не виявити цієї причини "сонних звуків", то собака може легко занести собі інфекцію та захворіти. Закупорка носових дихальних шляхів. Хропіння може з’являтися через те, що в носі собаки застряг якийсь дрібний предмет — частина іграшки, ягідна кісточка або будь-яка інша дрібниця. Це легко виявити, бо пес, швидше за все, частіше тертиме ніс і чхатиме, намагаючись позбутися подразника.

Читайте також: Категорія Lifestyle Що кладуть до аптечки для собак: рекомендації У разі небезпеки – тварину краще показати ветеринару.

Загальні поради

Якщо собака часто хропе, але причин для занепокоєння ви не бачите, намагайтеся трохи міняти йому позу під час сну. Цілком ймовірно, що це допоможе позбавитися додаткових звуків. Рекомендують, наприклад, підіймати собаці голову. Також можна під неї підсунути подушку.

Ще гарним варіантом буде використання зволожувача повітря. Це підвищить вологість повітря і буде корисним не тільки для тварини, але і для інших мешканців будинку.

Також не соромтеся звертатися до ветеринара, якщо поведінка улюбленця вас тривожить.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку користь несе щоденний вигул собаки. Фахівці називають відразу п’ять причин, через які прогулянки з твариною мають стати частиною вашого звичного життя.

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