Як собаки покращують здоров’я людини: 8 факторів

Песики навіть допомагають зміцнити імунітет

Собаки є повноцінними членами наших сімей протягом багатьох років. Ми дбаємо про їх комфорт, забезпечуємо їх розумінням, смачною їжею та цікавим дозвіллям. Проте мало хто знає, що вони відповідають нам не лише безмежним коханням, а й допомогою нашому здоров’ю.

Детальніше про те, як домашні улюбленці впливають на наш стан, повідомляє портал My Animals.

Зменшення ризику захворювань серця

Якщо у вас вдома є собака, з ним потрібно щодня гуляти. Це допомагає не лише тварині, а й людині — адже вона також тренується. Цікаво, що така проста фізична активність допомагає уникнути багатьох серцево-судинних захворювань.

Зниження рівня стресу

Собака завжди знає, як підняти настрій

Коли ми гладимо улюбленця, наш організм виділяє окситоцин. Цей гормон безпосередньо відповідає за емоційну стимуляцію, що знижує рівень стресу, що накопичився.

Поліпшення настрою

Якщо не тільки влаштовувати прогулянки з собакою, але й регулярно займати його якоюсь грою, це також призводить до додаткового вироблення серотоніну та дофаміну. Ці гормони, як відомо, впливають на покращення нашого настрою та загальне відчуття щастя.

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Зміцнення імунітету

Якщо дитина з народження живе в будинку, де є собака, у неї розвивається сильніша імунна система. Багатьом людям подібне сусідство дозволяє не "заробити" собі алергію. Також у власників домашніх улюбленців краще працюють органи дихання.

Допомога при цукровому діабеті

Спеціально навчений собака для діабетиків

У людей із діабетом у крові знижений рівень глюкози. Деякі собаки здатні визначити подібний дисбаланс і вчасно попередити необхідність прийому ліків. У світі навіть є спеціальні організації, які тренують псів на такі випадки.

Участь у терапії

Зараз деякі фонди спеціально тренують цуценят, щоб вони допомагали людям із певними проблемами та станами організму. Собак залучають до роботи у лікарнях, школах тощо.

Наприклад, улюбленці потребують щоденної годівлі та вигулювання. З такими простими заняттями можуть впоратися діти з обмеженими можливостями. При цьому у них покращується концентрація та інші когнітивні функції організму.

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Допомога із соціальною взаємодією

Собаки — надзвичайно товариські істоти. Для тих, хто зазнає труднощів у спілкуванні з іншими, гарною практикою будуть спроби заводити розмови з різними власниками домашніх улюбленців. Вони будуть мати спільні теми, що, зрештою, допоможе розвинути розмову. До того ж собаки легко відволікають нас від смартфонів, закликаючи звернути увагу не тільки на них, а й на світ навколо.

Збільшення тривалості життя

Собака — найкращий друг людини

Вважається, що людина, яка має вдома собаку, здатна прожити набагато більше, ніж та, у кого домашній улюбленець відсутній. Швидше за все, це пов’язано із сукупністю перерахованих вище факторів. До того ж собака ідеально підходить тим, хто має проблеми із соціалізацією, особам із відхиленнями у розвитку та літнім людям.

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