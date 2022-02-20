Як продовжити собаці життя: п’ять порад господарям

Уважно стежте за харчуванням вашого улюбленця

Собака не дарма вважається найкращим другом людини, адже його присутність благотворно впливає на нас. Однак попри всю любов, яку ми готові дарувати у відповідь, нерідко такі почуття виявляються згубними для тварини.

"Телеграф", посилаючись на Pet Story, розповість, чого не варто робити, якщо ви не бажаєте скоротити життя вашого собаки на пару місяців або навіть років.

Відразу зазначимо, що середня тривалість життя собаки коливається від 10 до 13 років. Деяких із породистих псів здатні прожити 15-18 років. При цьому за твариною у будь-якому віці слід доглядати належним чином.

Не перегодовуйте

Всім відомо, що "щенячі очі" — зброя масового ураження, і не піддатися на прохання вихованця буває реально складно. Проте за постійним перевищенням кількості їжі може ховатися ожиріння. Цей процес дуже негативно впливає на собаку, адже здійснює "тиск" на серце, судини та органи дихання.

Вакцинуйте

Якщо ви завели не дорослого собаку, а цуценя, то обов’язково подбайте, щоб ваш новий друг отримав усі потрібні щеплення у ветеринара. Таким чином вдасться запобігти багатьом імовірним захворюванням, які здатні сильно похитнути здоров’я вихованця.

Не годуйте зі столу

Собаки нерідко люблять клянчити у господарів не лише власну, а й їхню їжу. При цьому мова може йти про різні ласощі, включаючи солодощі і шоколад. Проте такі "десерти" категорично заборонені для собак. Речовини, що є у шоколаді, можуть стати причиною зупинки серця у тварини. Якщо хочете порадувати хвостатого смакотою, придбайте спеціальні ласощі для собак, що продаються у ветклініках.

Читайте також: Категорія Lifestyle Як навчити собаку охороняти будинок: чотири прості поради Слід знайти вірний підхід до свого домашнього улюбленця

Дресируйте

Дресирування допомагає дисциплінувати собаку. Якщо тварина вас слухатиметься, вона навряд ризикне проігнорувати ваш оклик чи команду, а, значить, не помчить, висмикнувши повідець, у невідомому напрямку. Таким чином знижується ризик того, що собака потрапить під машину або інші неприємності. Плюс дресирування — це додаткова фізична активність, що завжди добре для тварини.

Перевіряйтесь у ветеринара

І ні, ця порада не про те, що лікувати собаку треба лише у профільного лікаря. Згадайте слово "профілактика" і не забувайте показуватися ветеринару раз на кілька місяців. Іноді при таких оглядах виявляються хвороби на ранніх стадіях, що дозволяє швидко їх позбутися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, про що може свідчити хропіння у собаки і коли з таким симптомом найкраще показатися фахівцеві.

Також ми розповідали, як "перекласти" на людську мову різні варіанти собачого гавкоту.