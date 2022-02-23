Легко і просто: як правильно стригти кігті собаці

Для обрізки кігтів потрібно вибирати такий час, коли тварина максимально розслаблена.

Домашні собачки потребують не тільки хорошого харчування, а й правильного догляду за ними. Особливу увагу потрібно приділяти й кігтям, оскільки довжина не тільки приносить чотирилапому товаришу істотний дискомфорт, а ще й загрожує зіпсованими меблями.

Обрізати собаці кігті теж треба вміти. Фахівці радять це робити, коли собака розслаблений і спокійний, щоб тварині було максимально комфортно.

Прості кроки, як обрізати собачі пазурі, опублікував портал "Мій улюбленець".

Як правильно підстригти кігті собаці?

Якщо вдатися до допомоги грумерів або ветеринарних фахівців немає можливості, то найкраще придбати кігтеріз — спеціальний прилад для обрізки кігтів у тварин.

Виглядає цей прилад ось так, а за вартістю коливається у межах 100-200 гривень.

Когтерез

Далі дотримуйтесь простої інструкції:

Починайте обрізання кігтів з передніх лап. Візьміть одну з них в руку і міцно утримуючи розгляньте тканини кожного кігтя і визначтеся з місцем, де хочете зробити зріз. Швидко відсікайте кінчик впевненим рухом. Намагайтеся розглянути, де у собаки на пазурах знаходиться пульпа — місце, де проходять кровоносні судини та нерви. Обрізати кіготь потрібно так, щоб не зачепити пульпу, оскільки тварині буде боляче. Якщо потрібну частину кігтя побачити не змогли, намагайтеся відсікати його по кілька міліметрів до моменту, поки на зрізі кігтя не побачите чорну пляму. На цьому слід зупинитися.

Як правильно обрізати кігті собаці

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