Ніс проти: п’ять запахів, які собаки ненавидять
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Звертайте увагу на реакцію ваших улюбленців
Люди дбають про собак протягом тисяч років і роблять все, щоб "сусідство" було взаємокорисним. І все ж ми ще дуже багато чого не знаємо про братів наших менших. Як, наприклад, про їхню пристрасть до окремих ароматів.
За інформацією Pet Story, найбільше собаки не переносять п’ять конкретних запахів, пише Телеграф.
- Цитрусові. Запах цих фруктів дратує нюх як собак, і котів. Він здається і надто різким і змушує обходити як самий плід, так і речі, що ввібрали його запах.
- Тютюн. Якщо ви курите, подбайте про те, щоб сигаретний дим не потрапляв у легені вашого вихованця — щоб не скоротити йому життя. Також можна розкласти тютюн у тих місцях, куди пухнастик часто намагається потрапити — це може допомогти.
- Летючі органічні сполуки. Відомо, що собаки не дуже дружні до п’яних людей. Все тому, що від них походить запах алкоголю, який тваринам неприємний. До цього ж списку входять бензин, розчинники, фарба, оцет тощо.
- Перець. Цей аромат пси вважають дуже сильним. До того ж така приправа у великій кількості здатна викликати у тварини опік слизової оболонки.
- Метал. Стійкий металевий запах категорично не подобається собакам. Тому під час прогулянок намагайтеся триматися подалі від подібних конструкцій.
Предмети, що виділяють подібний запах, можна використовувати в виховних цілях — "захищати" місце, яке, з певної причини, ви не хочете, щоб зайняв ваш улюбленець. При цьому головне не перестаратися.
До того ж можуть існувати й інші подразники — для кожного собаки індивідуально, як це відбувається і у людей.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким чином можна привчити собаку до того, щоб вона охороняла ваші речі і навіть дім. Для цього існує чотири прості поради.
Також ми писали, як без проблем можна підстригти псу пазурі в домашніх умовах.
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