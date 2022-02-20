Ніс проти: п’ять запахів, які собаки ненавидять

Звертайте увагу на реакцію ваших улюбленців

Люди дбають про собак протягом тисяч років і роблять все, щоб "сусідство" було взаємокорисним. І все ж ми ще дуже багато чого не знаємо про братів наших менших. Як, наприклад, про їхню пристрасть до окремих ароматів.

За інформацією Pet Story, найбільше собаки не переносять п’ять конкретних запахів, пише Телеграф.

Цитрусові. Запах цих фруктів дратує нюх як собак, і котів. Він здається і надто різким і змушує обходити як самий плід, так і речі, що ввібрали його запах.

Запах цих фруктів дратує нюх як собак, і котів. Він здається і надто різким і змушує обходити як самий плід, так і речі, що ввібрали його запах. Тютюн. Якщо ви курите, подбайте про те, щоб сигаретний дим не потрапляв у легені вашого вихованця — щоб не скоротити йому життя. Також можна розкласти тютюн у тих місцях, куди пухнастик часто намагається потрапити — це може допомогти.

Якщо ви курите, подбайте про те, щоб сигаретний дим не потрапляв у легені вашого вихованця — щоб не скоротити йому життя. Також можна розкласти тютюн у тих місцях, куди пухнастик часто намагається потрапити — це може допомогти. Летючі органічні сполуки. Відомо, що собаки не дуже дружні до п’яних людей. Все тому, що від них походить запах алкоголю, який тваринам неприємний. До цього ж списку входять бензин, розчинники, фарба, оцет тощо.

Відомо, що собаки не дуже дружні до п’яних людей. Все тому, що від них походить запах алкоголю, який тваринам неприємний. До цього ж списку входять бензин, розчинники, фарба, оцет тощо. Перець. Цей аромат пси вважають дуже сильним. До того ж така приправа у великій кількості здатна викликати у тварини опік слизової оболонки.

Цей аромат пси вважають дуже сильним. До того ж така приправа у великій кількості здатна викликати у тварини опік слизової оболонки. Метал. Стійкий металевий запах категорично не подобається собакам. Тому під час прогулянок намагайтеся триматися подалі від подібних конструкцій.

Предмети, що виділяють подібний запах, можна використовувати в виховних цілях — "захищати" місце, яке, з певної причини, ви не хочете, щоб зайняв ваш улюбленець. При цьому головне не перестаратися.

До того ж можуть існувати й інші подразники — для кожного собаки індивідуально, як це відбувається і у людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким чином можна привчити собаку до того, щоб вона охороняла ваші речі і навіть дім. Для цього існує чотири прості поради.

Також ми писали, як без проблем можна підстригти псу пазурі в домашніх умовах.