Укр

Нос против: пять запахов, которые собаки ненавидят

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Собачий нюх намного острее, чем человеческий
Собачий нюх намного острее, чем человеческий

Обращайте внимание на реакцию ваших питомцев

Люди заботятся о собаках на протяжении тысяч лет и делают все, дабы "соседствование" было взаимополезным. И все же мы еще очень многое не изучили о братьях наших меньших полностью. Как, к примеру, их пристрастия к отдельным ароматам.

По информации Pet Story, больше всего собаки не переносят пять определенных запахов, пишет "Телеграф".

  • Цитрусовые. Запах этих фруктов раздражает нюх как собак, так и котов. Он кажется и слишком резким и заставляет сторониться как самого плода, так и вещи, что впитала его запах.
  • Табак. Если вы курите, позаботьтесь о том, чтобы сигаретный дым не попадал в легкие вашего питомца — чтобы не сократить ему жизнь. Также можно разложить табак в тех местах, куда пушистик часто норовит попасть — это может помочь.
  • Летучие органические соединения. Известно, что собаки не очень дружелюбны к пьяным людям. Все потому, что от них исходит запах алкоголя, который животным неприятен. В этот же список входят бензин, растворители, краска, уксус и т.п.
  • Перец. Этот аромат псы считают весьма сильным. К тому же такая приправа в больших количествах способна вызвать у животного ожог слизистой.
  • Металл. Стойкий металлический запах категорически не нравится собакам. Поэтому во время прогулок старайтесь держаться подальше от подобных конструкций.

Предметы, источающие подобный запах, можно использовать в воспитательных целях — "ограждать" место, которое, по какой-то причине, вы не хотите, чтобы облюбовал ваш питомец. При этом главное не перестараться.

К тому же могут существовать и другие раздражители — для каждой собаки индивидуально, так же как это происходит у людей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом можно приучить собаку к тому, чтобы она охраняла ваши вещи и даже дом. Для этого существует четыре простых совета.

Также мы писали, как без проблем можно подстричь псу когти в домашних условиях.

Теги:
#Собаки #Животные #Собака #Запахи #Питомцы
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